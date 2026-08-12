Puebla se consolida como epicentro de la reforestación nacional

El Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, anunció que las metas ambientales para Puebla contemplan sembrar más de 2 millones de árboles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha establecido el segundo domingo de agosto como el Día Nacional de la Reforestación, una medida clave para impulsar la restauración ecológica del país. La firma del decreto tuvo lugar en el emblemático Iztaccíhuatl, tras encabezar en Puebla una jornada masiva donde se plantaron 10 mil árboles en 10 hectáreas.

Esta iniciativa posiciona a Puebla como un punto estratégico en los esfuerzos nacionales de reforestación, destacando el compromiso del estado con el medio ambiente y la biodiversidad.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y la secretaria de Medio Ambiente, María de los Ángeles Ballesteros García, informaron que el estado proyecta sembrar más de 2 millones de árboles en 2 mil hectáreas a lo largo y ancho de su territorio para 2026. Este ambicioso plan cuenta con la participación de 100 municipios y ya registra un avance de más de 100 mil árboles sembrados, con 500 mil plantas adicionales listas en viveros estatales.

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La secretaria Ballesteros detalló que la jornada inaugural del 9 de agosto, donde se plantaron los primeros 10 mil árboles, fue un esfuerzo conjunto. Contó con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Gobierno del Estado y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), entre otras instituciones.

🤗 Honramos el ejemplo humanista que nos ha brindado, presidenta, Dra. @Claudiashein, a través de la Jornada Nacional de Reforestación. 🌲🌳🌎 pic.twitter.com/W3OEDncuo8 — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) August 12, 2026

Como parte de la estrategia estatal, se anunció el programa “Pulmones Escolares”, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), que busca sembrar alrededor de 50 mil plantas en escuelas poblanas. Adicionalmente, se realizará un evento en la cuenca del Alto Atoyac para plantar 100 mil árboles y una jornada masiva el 20 de agosto, donde se sembrarán aproximadamente 150 mil árboles de manera simultánea en diversos municipios.

El gobernador Armenta subrayó que la elección de Puebla como sede para este anuncio nacional es un reconocimiento a la vasta riqueza forestal del estado. Puebla es hogar de importantes macizos montañosos como la Malinche, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Citlaltépetl y la Sierra Negra, lo que la convierte en un escenario ideal para estas acciones.

Este decreto y las acciones coordinadas refuerzan el compromiso del gobierno federal y estatal con la conservación ambiental. La meta es fomentar una cultura de reforestación y cuidado de los ecosistemas, vital para enfrentar los desafíos del cambio climático en México.

La formalización del Día Nacional de la Reforestación busca consolidar una tradición anual que movilice a la sociedad mexicana en la recuperación y protección de sus bosques y selvas, asegurando un futuro más verde para las próximas generaciones.

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JVR