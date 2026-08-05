 Armenta Ofrece Seguridad para el Tianguis Turístico en Puebla

Alejandro Armenta, logró obtener para Puebla el Tianguis Turístico, se adelantó y se realizará del 9 al 12 de marzo del 2027. Este evento de talla mundial, es precisamente una de las estrategias que México implementó para promocionar sus bellezas naturales, su cultura, el ecoturismo, turismo de montaña, su gastronomía y sobre todo el trato de su gente a los visitantes.

Para reforzar esas estrategias, los estados del país donde se registran los destinos turísticos más importantes, la seguridad es indispensable, vaya mantener una entidad que garantice su seguridad tanto de extranjeros como nacionales, se ha vuelto la tarea primordial. Mil millones de pesos destinará el gobierno poblano en infraestructura y hotelería en la zona del Aeropuerto de esa entidad.

Por eso la secretaria de Turismo del gobierno federal resaltó que Puebla es un estado que ha trabajado para, después de 14 años regresar ese tianguis por esos elementos que hoy goza: seguridad, bellezas naturales y una gran infraestructura.

Y a decir del gobernador Armenta, Puebla apuesta por incrementar otros mercados de turistas, adicional a los actuales que liderea EU, naturalmente que es un estado con importante infraestructura con capacidad de más de 30 mil habitaciones y tan solo en la capital más 13 mil. También van para que los turistas se hospeden más días en todo Puebla.

La propia secretaria de Turismo del estado Carla López-Malo, por cierto, anunció que el gobierno de Alejandro Armenta, para reforzar la industria sin chimenea destinará más de mil millones de pesos para el aeropuerto internacional que hoy ya conecta vuelos nacionales e internacionales, anote por ejemplo Cancún, Tijuana, Mérida, Monterrey y Guadalajara, así, como Houston, Los Angeles y Nework.

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Habrá cambio en el calendario escolar y, como sucede en estos casos, en el que participan muchas personas e instituciones empezaron a colarse algunos datos acerca de lo que se anunciará. La UNAM tuvo que ajustar el calendario escolar para que no queden dudas sobre la aplicación de Control y que no se cuele a las facultades ningún alumno que no cumpla el requisito de haber pasado el examen.

Por ejemplo, la fecha de inicio del periodo escolar cambió para el 31 de agosto, lo que significa un retraso de 21 días, pues originalmente estaba programado para el 10 de agosto. La verdad, se trata de un cambio mínimo, aunque tal vez en lo individual ocasione problemas a alguno de los alumnos de nuevo ingreso en lo particular, aunque se sabe que la UNAM trabaja a su propio ritmo, pues no se ajusta a los calendarios diseñados por la Secretaría de Educación Pública para las instituciones que dependen del gobierno federal. En lo que respecta a los alumnos inscritos con anterioridad, es decir los que cursan años superiores, de segundo para adelante, el arranque está fijado para el día 17.

El cambio más reciente de calendario lo aplicó la máxima casa de estudios del país en ocasión de la pandemia por la Covid.

Debido a ese infortunio que tantas vidas costó a nuestro país por deficiencias en el sistema nacional de salud, la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario (CU), en sesión extraordinaria, aprobó las modificaciones al calendario escolar del ciclo 2020 en sus modalidades anual y semestral, presentadas por la Secretaría General con la aprobación del Colegio de directores de Facultades y Escuelas.

Para la aprobación del acuerdo, el órgano del CU también escuchó la información adicional proporcionada por la Secretaría General.

En la actual crisis, derivada del descubrimiento de que hubo trampa generalizada en el proceso para contestar el examen de admisión a licenciatura -por primera vez aplicado a distancia con aplicación de la todavía novedosa Inteligencia Artificial (AI por su siglas en inglés)- también fue necesario modificar el calendario escolar, pero no sólo eso sino aplicar un nuevo examen, pero esta vez a los aspirantes que aprobaron y algunos que estuvieron a punto de lograrlo.

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