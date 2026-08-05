2027. En el cerca-lejos

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En la medida en que pasan los días todos los escenarios políticos se van dirigiendo al 2027, el cual está en el cerca-lejos según se quiera ver.

Lo que se va a vislumbrando es que quizá, a diferencia de otras elecciones, no queda claro hasta dónde llegarán, no sólo las atribuciones, sino la voluntad de los consejeros del INE.

Con las prepreprecampañas se hicieron a un lado. Algunos consejeros acusaron “inacción” del instituto, debido a que de plano no le quisieron entrar a un asunto que desde donde se vea requiere establecer al menos reglas coyunturales, ya que se vive en un vacío respecto a lo que están haciendo algunos suspirantes en estos meses de cara al 2027.

A partir del siguiente mes empieza formalmente el proceso electoral. Seguramente se presentarán irregularidades, pero lo importante es que el proceso está echado a andar y los suspirantes, acorde a las reglas de sus partidos, se podrán mover con todavía más confianza.

Todo apunta a que en un buen número de elecciones Morena refrendará su hegemonía. Pareciera que a los ciudadanos en distintos estados del país no les importa el desgaste en el ejercicio del poder, en medio de una gobernabilidad a todas las luces cuestionable.

Es cierto que la oposición está en muchos lugares materialmente desaparecida. Este hecho le da a Morena una ventaja que hasta ahora ha sabido aprovechar y en otros casos, le ha caído sin mover un dedo.

La mayoría de las encuestas que se han venido dando a conocer, sobre las elecciones del año que entra, colocan al oficialismo con ventajas, en algunos casos, definitivamente significativas. Solamente en las entidades en que gobierna la oposición, pareciera que las y los candidatos de Morena pudieran perder, lo que no implica que no se vaya a llevar el oficialismo una buena cantidad de municipios; perderá la gobernatura, pero estará apuntalando su futuro.

La maquinaria del oficialismo está echada a andar desde hace algunos meses. No quieren por ningún motivo perder la narrativa ni la toma de grandes decisiones en el Congreso, es por ello por lo que la presidenta de Morena dijo ayer que están buscando la manera de que quienes quieran reelegirse o buscar otros cargos, no tengan necesariamente que solicitar licencia.

Lo que quieren es tener a sus actuales legisladores en el Congreso, porque requieren toda la caballería en el siguiente periodo ordinario en temas como las regulaciones, presupuesto, T-MEC, redes, IA, entre otros.

Estos asuntos son prioritarios para la Presidenta. Aprobarlos es de enorme relevancia para la 4T, porque son instrumentos que estarían consolidando aún más el llamado nuevo régimen. Son asuntos que, si bien pasan por temas económicos y comerciales, pasan por el área ideológica y de control de la información y la política.

Sigue siendo un enigma la razón por la cual, en algunos estados, el oficialismo mantiene una hegemonía de presente-futuro. Las encuestas muestran un peso real de Morena a nivel nacional, sin que pareciera que los ciudadanos estén evaluando con severidad la forma en que en muchos estados está gobernando el oficialismo.

Es muy probable que los programas sociales estén definiendo la percepción ciudadana. Se ha establecido en este sentido la idea de que, si gana la oposición, no vemos cómo, desaparecerían los programas omitiendo que están definidos en la Constitución.

Lo otro que pudiera estar pasando, es que los ciudadanos estén escondiendo su percepción de las cosas. Cabe la posibilidad, pero al ver lo que anda pasando en el país pareciera que estamos ante una tendencia que sólo estaría enfrentando inevitables imponderables.

No está definida la elección, pero se empieza a percibir que se anda definiendo.

RESQUICIOS.

Es interesante y positivo el planteamiento sobre transparencia que hizo la Presidenta. Que se abran las puertas para la sociedad es un deber. El problema está en el resguardo de temas de seguridad nacional, se apela a ellos para esconder información.