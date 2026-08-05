• Nearshoring médico en Cancún

Con la novedad de que un primer gran proyecto de nearshoring médico se ha concretado y tendrá su sede en el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, Quintana Roo. Implica una inversión de 4.5 mil millones de pesos, unos 270 millones de dólares, y se prevé que genere una derrama económica permanente y la creación de cientos de empleos bien remunerados, de acuerdo con lo informado ayer por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. La mandataria morenista signó ayer con el doctor Roberto Cervera, cabeza de Mayan Healthcare Design, un memorándum de entendimiento para la creación del Premier Medical Destination Center, el cual ofrecerá servicios especializados en áreas como neurocirugía, enfermería avanzada, ingeniería biomédica, investigación y nutrición clínica. Este centro, se ha informado, transformará a Cancún en un hub internacional para la atención médica de alta complejidad, diversificará la economía del estado y fortalecerá el turismo médico. Ahí el dato.

• El calor guinda

Comentan que si bien en la cúpula de Morena personajes como Citlalli Hernández se empeñan en defender que en su movimiento nadie hace campaña adelantada, sino “activismo territorial”, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, no pudo ocultar que la contienda rumbo a las elecciones de 2027 comenzó a elevar la temperatura política dentro de esa fuerza, por lo que ante tantas disputas aquí y allá —ya nos han reportado algunos fuegos en Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Colima y hasta la capital— la dirigencia ha tenido que sacar los famosos “nervios de acero” para revisar sin presiones decenas de perfiles que aspiran a las gubernaturas, un escenario, nos dicen, muy pero muy lejano de la calma. Lo que sí nos dijeron es que a la líder morenista no le faltó energía para defender el activismo de Andrés Manuel López Beltrán, de quien, dijo, no está haciendo campaña, sino simplemente lo que el propio partido le pide: salir a las calles para repartir el periódico Regeneración y abatir lo que llaman la desinformación de la derecha. Nada más que eso.

• Pues que mejor para después

Pues ya explicaron algunos estrategas de Morena, como el diputado Ricardo Monreal, que es mejor que los legisladores que quieren participar en los comicios del próximo año no pidan licencia, porque eso podría comprometer la mayoría del partido en el Congreso; sin embargo, para muchos no deja de verse mal que las decisiones de la fuerza política gobernante sean opuestas a las recomendaciones y principios planteados por figuras relevantes de la 4T, y que tienen que ver con la no reelección y con que quien aspire, renuncie. Y es que la dirigencia nacional del guinda estableció, número uno: que aun con los exhortos, la ley no impide que las y los diputados federales busquen repetir en su curul en la última oportunidad que les queda: 2027; y número dos: que siempre no es necesario que se separen de su cargo para registrarse en el proceso interno, al fin y al cabo —siguen diciendo—, eso todavía no es campaña. ¡Qué tal!

• Raspón a Alito en la mañanera

Y es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el que sigue levantando la voz en contra de la decisión del INE de retirar expresiones que hizo contra Morena, al que tachó de “narcopartido”. Nos hacen ver que tiene lógica pues alrededor de ese término iba perfilando una narrativa que, nos aseguran, sería punta de lanza en los procesos electorales del año entrante. El caso es que ahora fue la propia Presidenta Claudia Sheinbaum la que se refirió al asunto en la conferencia mañanera. “Hay mucha hipocresía en la derecha, increíble. Imagínense qué diría don Jesús Silva Herzog de que el PRI es la derecha en México… ¿Qué hizo él (Alito) cuando Layda Sansores en su programa de El martes del jaguar denunció todas las anomalías que encontró? ¿Qué hizo él? Se amparó para que Layda no pudiera hablar de él. Ahora él dice mentiras y el INE le dice: ‘oiga, usted es un funcionario’. Es líder de un partido, no puede estar emitiendo estos anuncios, porque no está dentro del Código Electoral. Y entonces: ‘¡Ay! ¡Censura!’. Y luego él. Hay mucha hipocresía en la derecha”, refirió la mandataria.

• Los planes de Julieta

Nos piden echar ojo a la estrategia con la que, nos dicen, la senadora con licencia de Morena Julieta Ramírez está tratando de hacerse con la candidatura de su partido a la gubernatura de Baja California. Y es que, tras los rumores de que podría estar en la ya extensa lista de funcionarios y exfuncionarios mexicanos a los que EU les revocó la visa, la legisladora salió a enseñar el hoy escaso documento, para que no quede duda de que ella todavía puede cruzar la frontera sin que la agarre la migra. Meses atrás ya había hecho un ejercicio similar que dio mucho de qué hablar, pues para demostrar que aún es bienvenida en el vecino país fue a comprarse allá una hamburguesa. A estas pruebas que nos da la joven política, nos dicen, se suma la sorpresiva foto en la que aparece muy abrazadita de uno de sus principales detractores, el líder del PT en BC, Jaime Bonilla. Recordemos que el también exgobernador ha amenazado con que el Partido del Trabajo rompería con la 4T si ésta decide apoyar a Julieta. Bueno, pues esa enemistad parece que se está disipando. ¿Lo logrará?

• Desafío judicial de estudiantes

Los que, dicen, se metieron en una gran paradoja, fueron algunos aspirantes seleccionados de la UNAM que rechazan el examen de control que la casa de estudios decidió aplicarles para que salven la legitimidad de su lugar en Universidad. Y es que mientras se niegan a presentar otra evaluación, nos comentan que ya quedaron comprometidos con una prueba más, la que les pusieron los tribunales cuando fueron a solicitar amparos precisamente para no verse en la necesidad de estudiar de nuevo. ¿Qué pasó? Nada, que como ocurre cuando uno va a solicitar un amparo, los jueces suelen revisar los argumentos y —si ven que éstos no son suficientes— les piden que los refuercen para que sus solicitudes lleguen a puerto. De tal suerte que ahora aspirantes a las licenciaturas en Derecho, Medicina y Arquitectura deberán volver ante los juzgadores en un plazo de cinco días, con nuevos refuerzos, para ver si proceden sus recursos, si no los tienen, no hay procedencia. Pendientes.