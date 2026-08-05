Raspón a Alito en la mañanera

Y es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el que sigue levantando la voz en contra de la decisión del INE de retirar expresiones que hizo contra Morena, al que tachó de “narcopartido”. Nos hacen ver que tiene lógica pues alrededor de ese término iba perfilando una narrativa que, nos aseguran, sería punta de lanza en los procesos electorales del año entrante. El caso es que ahora fue la propia Presidenta Claudia Sheinbaum la que se refirió al asunto en la conferencia mañanera. “Hay mucha hipocresía en la derecha, increíble. Imagínense qué diría don Jesús Silva Herzog de que el PRI es la derecha en México… ¿Qué hizo él (Alito) cuando Layda Sansores en su programa de El martes del jaguar denunció todas las anomalías que encontró? ¿Qué hizo él? Se amparó para que Layda no pudiera hablar de él. Ahora él dice mentiras y el INE le dice: ‘oiga, usted es un funcionario’. Es líder de un partido, no puede estar emitiendo estos anuncios, porque no está dentro del Código Electoral. Y entonces: ‘¡Ay! ¡Censura!’. Y luego él. Hay mucha hipocresía en la derecha”, refirió la mandataria.