Pues que mejor para después

Pues ya explicaron algunos estrategas de Morena, como el diputado Ricardo Monreal, que es mejor que los legisladores que quieren participar en los comicios del próximo año no pidan licencia, porque eso podría comprometer la mayoría del partido en el Congreso; sin embargo, para muchos no deja de verse mal que las decisiones de la fuerza política gobernante sean opuestas a las recomendaciones y principios planteados por figuras relevantes de la 4T, y que tienen que ver con la no reelección y con que quien aspire, renuncie. Y es que la dirigencia nacional del guinda estableció, número uno: que aun con los exhortos, la ley no impide que las y los diputados federales busquen repetir en su curul en la última oportunidad que les queda: 2027; y número dos: que siempre no es necesario que se separen de su cargo para registrarse en el proceso interno, al fin y al cabo —siguen diciendo—, eso todavía no es campaña. ¡Qué tal!