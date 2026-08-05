El calor guinda

Comentan que si bien en la cúpula de Morena personajes como Citlalli Hernández se empeñan en defender que en su movimiento nadie hace campaña adelantada, sino “activismo territorial”, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, no pudo ocultar que la contienda rumbo a las elecciones de 2027 comenzó a elevar la temperatura política dentro de esa fuerza, por lo que ante tantas disputas aquí y allá —ya nos han reportado algunos fuegos en Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Colima y hasta la capital— la dirigencia ha tenido que sacar los famosos “nervios de acero” para revisar sin presiones decenas de perfiles que aspiran a las gubernaturas, un escenario, nos dicen, muy pero muy lejano de la calma. Lo que sí nos dijeron es que a la líder morenista no le faltó energía para defender el activismo de Andrés Manuel López Beltrán, de quien, dijo, no está haciendo campaña, sino simplemente lo que el propio partido le pide: salir a las calles para repartir el periódico Regeneración y abatir lo que llaman la desinformación de la derecha. Nada más que eso.