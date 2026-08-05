Nearshoring médico en Cancún

Con la novedad de que un primer gran proyecto de nearshoring médico se ha concretado y tendrá su sede en el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, Quintana Roo. Implica una inversión de 4.5 mil millones de pesos, unos 270 millones de dólares, y se prevé que genere una derrama económica permanente y la creación de cientos de empleos bien remunerados, de acuerdo con lo informado ayer por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. La mandataria morenista signó ayer con el doctor Roberto Cervera, cabeza de Mayan Healthcare Design, un memorándum de entendimiento para la creación del Premier Medical Destination Center, el cual ofrecerá servicios especializados en áreas como neurocirugía, enfermería avanzada, ingeniería biomédica, investigación y nutrición clínica. Este centro, se ha informado, transformará a Cancún en un hub internacional para la atención médica de alta complejidad, diversificará la economía del estado y fortalecerá el turismo médico. Ahí el dato.