Los planes de Julieta

Nos piden echar ojo a la estrategia con la que, nos dicen, la senadora con licencia de Morena Julieta Ramírez está tratando de hacerse con la candidatura de su partido a la gubernatura de Baja California. Y es que, tras los rumores de que podría estar en la ya extensa lista de funcionarios y exfuncionarios mexicanos a los que EU les revocó la visa, la legisladora salió a enseñar el hoy escaso documento, para que no quede duda de que ella todavía puede cruzar la frontera sin que la agarre la migra. Meses atrás ya había hecho un ejercicio similar que dio mucho de qué hablar, pues para demostrar que aún es bienvenida en el vecino país fue a comprarse allá una hamburguesa. A estas pruebas que nos da la joven política, nos dicen, se suma la sorpresiva foto en la que aparece muy abrazadita de uno de sus principales detractores, el líder del PT en BC, Jaime Bonilla. Recordemos que el también exgobernador ha amenazado con que el Partido del Trabajo rompería con la 4T si ésta decide apoyar a Julieta. Bueno, pues esa enemistad parece que se está disipando. ¿Lo logrará?