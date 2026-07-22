Puebla se consolida como destino de eventos con FICMOTO 2026

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la entidad cuenta con la capacidad hotelera necesaria para atender la afluencia de visitantes.

Puebla se prepara para recibir a miles de motociclistas del 15 al 16 de agosto con el Festival Internacional de Motociclismo y Cultura (FICMOTO); este evento promete inyectar 60 millones de pesos a la economía local, esperando entre 20 mil y 30 mil aficionados de México, Estados Unidos y Centroamérica, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes y comercios de la región.

Alejandro Armenta afirma que Puebla se afianza como punto estratégico

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla se afianza como punto estratégico para encuentros nacionales e internacionales, impulsando la prosperidad comunitaria; subrayó la coordinación entre autoridades para garantizar seguridad y atención integral a los visitantes.

La capacidad de la entidad se evidencia al ser anfitrión de eventos globales como Glow, el Encuentro Nacional de Charrería, el festival S-Factor X3 y el Premundial Sub-20 de fútbol; la meta es elevar la estancia promedio de turistas de 1.8 a dos noches, maximizando beneficios para el sector servicios.

TE RECOMENDAMOS: Obras para la Zona Oriente Gobierno de México invierte 76 mil mdp en infraestructura clave Edomex

Michelle Talavera Herrera, directora de Convenciones y Parques, detalló que el FICMOTO ofrecerá rodadas, exhibiciones de freestyle motocross, un campeonato regional de stunt y una expo comercial y gastronómica; el festival culminará con un concierto de Panteón Rococó.

La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, presentó el calendario de actividades que se desarrollará en el recinto capitalino. ı Foto: Especial.

Puebla presume infraestructura de primer nivel, como el Centro Expositor, con más de 40 mil metros cuadrados libres de columnas, permitiendo albergar múltiples eventos; esta visión de fortalecimiento turístico se alinea con iniciativas del Gobierno de México.

Lino Rosales González, director de 1200 Sentimientos Cúbicos México, explicó que FICMOTO celebra el décimo aniversario de su organización y los 20 años de Revista 400; Puebla fue elegida por su infraestructura y compromiso con el turismo responsable, atrayendo un 60% de asistentes foráneos.

El programa también promueve una cultura de conducción segura y responsable, desmitificando prejuicios sobre la comunidad motociclista; con ello, Puebla se posiciona como referente continental, reafirmando su compromiso de impulsar eventos que fortalezcan la economía y generen empleo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR