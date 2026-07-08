Puebla lidera tecnología en México con semiconductores y software.

Puebla se posiciona como un referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico gracias al proyecto Yankuilotl. Esta iniciativa estatal moderniza servicios públicos y la movilidad urbana, ofreciendo soluciones avanzadas que impactan directamente la vida de los ciudadanos y combaten la fuga de cerebros.

El gobernador poblano, Alejandro Armenta Mier, destaca que la entidad se equipara a naciones asiáticas en capacidad tecnológica, impulsando la soberanía tecnológica de México.

Yankuilotl desarrolla un sistema integral de movilidad

Yankuilotl desarrolla un sistema integral de movilidad para los poblanos, que incluye transporte por cable, ciclovías, bicicletas públicas y la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), accesibles vía tarjeta, código QR o teléfono celular.

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Además, crea plataformas para modernizar el catastro y el Registro Público de la Propiedad, buscando eliminar trámites innecesarios y prácticas de corrupción, lo que representa un ahorro significativo para el erario público al evitar costosas licitaciones privadas.

La entidad ahora fabrica tarjetas electrónicas esenciales para equipos ferroviarios, drones, tractores y sembradoras de alta precisión, con respaldo federal de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Alistan instalación de fábrica de bicicletas en Acatzingo

Se instalará una fábrica de bicicletas en Acatzingo, junto a Kutsari-Puebla (centro federal de diseño de semiconductores), y una planta de mantenimiento en Cuautlancingo, consolidando la infraestructura tecnológica regional.

Lagtzu López Miro Castorena, director general de Yankuilotl, detalló tres pilares estratégicos: una casa de ensamblaje de semiconductores (con capacidad de hasta 200 mil componentes por hora), una fábrica de software para aplicaciones y plataformas digitales, y el diseño del sistema integral de bicicleta pública.

El director Lagtzu López Miro Castorena expuso los pilares que permitirán producir componentes para telefonía móvil y electrodomésticos locales. ı Foto: Especial.

El programa participa activamente en el diseño de circuitos integrados en coordinación con el proyecto federal Kutsari, permitiendo producir componentes para televisores, celulares y electrodomésticos.

La secretaria Miryam Aquino destacó la colaboración inédita entre universidades públicas y privadas, fundamental para retener el talento local y evitar la pérdida de profesionistas calificados.

Este esfuerzo conjunto fortalece la innovación y la autonomía tecnológica de Puebla, posicionando a la entidad como un motor de desarrollo crucial para el futuro tecnológico de México y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

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JVR