Estado de Puebla, epicentro de eventos de talla internacional y derrama económica histórica

Puebla.- — La entidad fortalece su posición como uno de los principales destinos para la realización de eventos deportivos, culturales, económicos y turísticos del país, gracias a su infraestructura, conectividad, capacidad organizativa y hospitalidad, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier al anunciar la realización de encuentros de alcance nacional e internacional que generarán una derrama económica estimada en más de 500 millones de pesos.

El ejecutivo estatal subrayó que estos eventos representan desarrollo económico, generación de ingresos, fortalecimiento del empleo y combate a la pobreza, ya que benefician de manera directa a hoteles, restaurantes, comercios, servicios turísticos y miles de familias poblanas. Asimismo, resaltó que Puebla avanzó del sexto al cuarto lugar entre los estados más visitados del país. Señaló que la presencia de importantes universidades y centros de formación profesional convierte a Puebla en un espacio atractivo para la celebración de congresos y convenciones especializadas que impulsan el conocimiento y la inversión.

Explicó que su administración mantiene una estrategia permanente de planeación y promoción de eventos para garantizar actividad turística durante todo el año y evitar las fluctuaciones estacionales que afectan la derrama económica. El gobernador destacó que Puebla ofrece garantías para la organización de grandes encuentros gracias al profesionalismo de sus prestadores de servicios y al trabajo de mejoramiento de la infraestructura. Informó que en los próximos días avanzarán acciones de rehabilitación de 13 mil metros de vialidades y se impulsará el proyecto Pasaporte 2027 para ampliar el dinamismo turístico y económico de la entidad.

Por su parte, la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, detalló que la realización del Festival Internacional de Cultura y Motociclismo México 2026 (FIC Moto), los días 15 y 16 de agosto en el Centro Expositor. Señaló que Puebla obtuvo la sede gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Deporte y Juventud, encabezada por Gaby “La Bonita” Sánchez, y la Subsecretaría de Deporte, lo que permitirá posicionar al estado como la capital del motociclismo en México.

Informó que el festival reunirá cultura motociclista, música, gastronomía, turismo y convivencia familiar en un mismo espacio. Se prevé la asistencia de más de 25 mil personas, de las cuales 13 mil ya se registraron de manera anticipada. Además, se estima una ocupación de cinco mil habitaciones de hotel y una derrama económica superior a los 60 millones de pesos. El programa contempla exposiciones de marcas nacionales e internacionales, espectáculos de freestyle y motocross, zona gastronómica, actividades recreativas y la presentación estelar de la agrupación Panteón Rococó.

Michelle Talavera recordó que este proyecto surgió tras el éxito alcanzado en febrero pasado en San Pedro Cholula, donde participaron más de cuatro mil motociclistas provenientes de distintos estados del país. Destacó que FIC Moto 2026 convocará a más de 600 clubes motociclistas de toda la República Mexicana y proyectará a Puebla como un referente nacional en este importante segmento turístico, cultural y económico.

También informó que Puebla fue confirmada por tercera ocasión como sede del Congreso Mexicano del Petróleo 2027, el encuentro más importante de la industria energética del país y uno de los más relevantes de América Latina. Después de sus ediciones en 2011 y 2017, la entidad, después de 10 años, volverá a recibir este evento, con una expectativa superior a 10 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez Saavedra, destacó la coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para fortalecer el deporte social mediante convenios con los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM).

A través del programa Ponte Pila, que cuenta con una inversión de un millón de pesos, se desarrollan cinco actividades masivas orientadas a fortalecer la integración social y la convivencia comunitaria: la Clase Nacional de Defensa Personal realizada en marzo; Diamantes de Paz, Clase Nacional de Béisbol y Softbol celebrada en abril; la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación 2026”, programada para el 16 de agosto; la Clase Nacional de Minibaloncesto por la Paz “¡Ponte Pila!, Bota y Encesta”, prevista para el 27 de septiembre; y la Carrera Nacional Familiar “México por la Paz”, que tendrá lugar el 22 de noviembre.

Estas acciones refrendan el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal para convertir al deporte en una herramienta de bienestar, inclusión y transformación social.

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FGR