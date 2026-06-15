Detienen a Francisco ‘N’ por el feminicidio de Miriam Peralta Valverde en Chimalhuacán

Autoridades estatales y municipales detuvieron este lunes a Francisco Iván “N”, presunto responsable del feminicidio de Miriam Peralta Valverde, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Sin ofrecer más detalles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el detenido fue ingresado a un centro penitenciario mexiquense, donde una autoridad judicial determinará su situación jurídica.

Derivado de trabajos de investigación y de manera coordinada con @SCCHIMALHUACAN, elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en contra de Francisco Iván "N", quien es investigado por el homicidio de una… pic.twitter.com/hHGObmYpsB — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 15, 2026

Por separado, el gobierno de Chimalhuacán aseguró que “no habrá impunidad” en el feminicidio de la joven de 22 años, ocurrido entre el 13 y el 14 de junio.

Miriam Peralta Valverde habría sido asesinada por Francisco Iván “N”, identificado como su presunta pareja sentimental, durante una discusión en una vivienda ubicada en la colonia Santa María Nativitas, en el municipio de Chimalhuacán.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el altercado presuntamente escaló a una agresión física y que la estudiante habría perdido la vida a consecuencia de las lesiones, mientras su pareja escapó del lugar.

Algunas versiones indican que el cuerpo de la joven fue localizado por el padre de Francisco Iván “N”, quien solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, al arribar al inmueble, paramédicos habrían corroborado que la joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el gobierno de Chimalhuacán, el presunto feminicida “intentó ocultarse para evitar ser detenido", aunque finalmente fue capturado en el municipio de Texcoco e ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl.

UAEMéx lamenta feminicidio de estudiante Miriam Peralta

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lamentó el feminicidio de Miriam Peralta Valverde, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

Al manifestar sus condolencias, la institución manifestó su respaldo institucional a familiares de la joven, y exigió a las autoridades esclarecer el feminicidio.

“ Condenamos cualquier manifestación de violencia de género dentro y fuera de los espacios universitarios y hacemos un llamado al trabajo colectivo para su prevención y erradicación”, señaló la casa de estudios.

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cehr