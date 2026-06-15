Feminicidio de Miriam Peralta Valverde: ¿qué le pasó a la alumna de la UAEMéx?

El feminicidio de Miriam Peralta Valverde, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), ha provocado indignación entre la comunidad universitaria y habitantes de Chimalhuacán, municipio donde ocurrieron los hechos.

La joven de 22 años, quien cursaba el octavo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, perdió la vida presuntamente a manos de su pareja sentimental.

Las autoridades estatales informaron que el principal sospechoso es Francisco Iván “N”, quien ya fue detenido y puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

Derivado de trabajos de investigación y de manera coordinada con @SCCHIMALHUACAN, elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en contra de Francisco Iván "N", quien es investigado por el homicidio de una… pic.twitter.com/hHGObmYpsB — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 15, 2026

¿Qué le pasó a Miriam Peralta Valverde?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el crimen ocurrió el pasado 13 de junio en una vivienda ubicada en la comunidad de Santa María Nativitas, en Chimalhuacán. Miriam había acudido al domicilio donde se encontraba Francisco Iván “N”, identificado como su presunta pareja sentimental.

Las investigaciones señalan que durante su estancia en el inmueble se registró una discusión que escaló hasta una agresión física. Según las indagatorias preliminares, la joven fue golpeada en repetidas ocasiones y perdió la vida dentro de la vivienda.

El hallazgo fue realizado por el padre del presunto agresor, quien al percatarse de que la estudiante se encontraba inconsciente solicitó apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, la joven ya no presentaba signos vitales.

Tras los hechos, Francisco Iván “N” presuntamente intentó ocultarse para evitar ser localizado por las autoridades. No obstante, mediante acciones coordinadas entre corporaciones municipales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue ubicado en el municipio de Texcoco y posteriormente detenido.

🔴 Detienen a Francisco 'N', presunto feminicida de Miriam Peralta, joven estudiante de Derecho en la UAEM Chimalhuacán.



Era su pareja sentimental y presuntamente la golpeó hasta causarle la muerte. https://t.co/RPzCBv0jiF pic.twitter.com/xMAGlx20U1 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 15, 2026

La Fiscalía informó que el sospechoso fue ingresado a un centro penitenciario mexiquense, donde una autoridad judicial definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El caso ha tenido amplia repercusión debido a la consternación que provocó entre estudiantes, docentes y familiares de la víctima. A través de un pronunciamiento, la UAEMéx lamentó el feminicidio de Miriam Peralta Valverde y expresó sus condolencias a sus seres queridos.

La institución también manifestó su respaldo a la familia y exigió el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia de género dentro y fuera de los espacios universitarios.

Comunicado de la UAEMéx ı Foto: Facebook: UAEMéx

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