Vinculan a proceso a nueve expolicías de Veracruz por presunto secuestro y tortura

Nueve expolicías estatales de Veracruz fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y tortura contra cinco víctimas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados son Jorge “N”, Artemio “N”, Sergio “N”, Jesús “N”, Yadira “N”, Aarón “N”, Yael “N”, Conrado “N” y Lino “N”, quienes, en ejercicio de sus funciones, posiblemente participaron en el secuestro y tortura de las personas afectadas entre julio y septiembre de 2023.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplieron las órdenes de aprehensión con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Ante el Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentó los datos de prueba.

Como parte de la audiencia, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa contra todos los implicados en este caso. Además, fijó tres meses para la investigación complementaria.

La #FGR aportó datos de prueba para que un juez vinculara a proceso a nueve policías estatales de #Veracruz por la probable comisión en los delitos de secuestro agravado y tortura. Los ex servidores públicos en ejercicio de sus funciones, posiblemente participaron en el secuestro… pic.twitter.com/IUD4QHI2Pq — FGR México (@FGRMexico) June 14, 2026

Detienen en Veracruz a exfuncionario del SAT por enriquecimiento ilícito

Por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, autoridades federales detuvieron Héctor “N”, identificado como exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Héctor “N” fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de junio en el municipio de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, se cumplimentó la orden de aprehensión en un domicilio ubicado en la calle Juan Rodríguez Clara, colonia Felipe Carrillo Puerto; posteriormente, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de un juez federal en el Reclusorio Sur, localizado en la alcaldía Xochimilco, donde permanecerá en espera de la audiencia inicial.

Héctor "N", exfuncionario del SAT detenido en Veracruz. ı Foto: FGR

A respecto, la FGR detalló que, en colaboración con el SAT, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a Héctor Taurino Landa Cabrera, quien se desempeñó como Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) entre 2011 y 2018.

Landa Cabrera es acusado de presunto enriquecimiento ilícito por el incremento injustificado de su patrimonio; además, habría recibido un inmueble con valor superior a los 15 millones de pesos ubicado en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, como pago de un contrato de prestación de servicios que, según las autoridades, no fue realizado.

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Con información de César Huerta.

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