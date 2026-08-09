Arranca la Cruzada Violeta 360 en Ecatepec

Azucena Cisneros encabeza el despliegue del programa Cruzada Violeta 360 en las calles de Ecatepec.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss arrancó en la colonia Luis Donaldo Colosio el toque de puertas de la Cruzada Violeta 360, estrategia integral de contención del delito de violencia familiar, para llevar prevención, orientación y acompañamiento a todo el territorio municipal.

“Aquí en Luis Donaldo Colosio vamos por 150 mil casas en toque de puertas para decirle a las mujeres que no están solas, que cualquier tipo de violencia psicológica, económica, que te controlen hasta la forma de vestir (…) eso es violencia y hoy se castiga. Denuncia, no estás sola”, indicó la munícipe.

Fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal acompañan el recorrido casa por casa en la colonia Luis Donaldo Colosio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

De este modo, con el propósito de informar y orientar a las familias sobre la violencia familiar y que cuentan con el gobierno municipal de Ecatepec, la alcaldesa, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y de la Policía Estatal, junto con personal del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), acudió a la avenida Jesús Arriaga, donde habló con las vecinas sobre violencia familiar.

“No vamos a descansar hasta que las mujeres sepan que no están solas y terminemos con este flagelo que es la violencia hacia las mujeres. Somos un ejército, aquí estamos la policía municipal, estatal y federal, todos cerrando filas. Como siempre, vamos casa a casa”.

De este modo, autoridades, elementos de seguridad y vecinos recorrieron las avenidas Jesús Arriaga y Felipe Carrillo Puerto, así como la calle Miguel Domínguez de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Con la Cruzada Violeta 360 se realizarán tres acciones concretas: Primero, visitas domiciliarias para tocar puertas, informar y orientar a las familias; segundo, colocación de carteles en comercios, mercados, escuelas, oficinas y espacios públicos; y tercero, activación comunitaria con comités vecinales, alarmas, policías de cuadrante y la aplicación Red Violeta.

Autoridades de Ecatepec dialogan de manera directa con habitantes de la avenida Jesús Arriaga. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Así, en el momento en que detecten que una mujer sufre violencia, el gobierno municipal brindará atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento gratuito para denunciar.

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