Ecatepec sale del top 10 de municipios con mayor percepción de inseguridad: Azucena Cisneros

Al supervisar operativos Red Violeta, Transporte y Moto Segura, que realizan la policía municipal y Marina para prevenir delitos de alto impacto, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que después de una década Ecatepec salió del top de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad y avanzó 8.9 puntos porcentuales, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que realiza el INEGI.

Destacó que de marzo a junio de este año Ecatepec reportó avance de 8.9 por ciento en la percepción de seguridad que tienen los habitantes del municipio, cinco veces mayor a la disminución promedio nacional, y pasó del tercer lugar en inseguridad en el primer trimestre del 2026 al número 12 en el tercer trimestre.

“Hemos iniciado desde muy temprano. Estamos atendiendo el tema de seguridad, no podemos descansar, los operativos se hacen todos los días en diferentes puntos del municipio, no podemos descansar hasta que todos los vecinos se sientan seguros”, afirmó.

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Durante gobiernos del PRI, como el del exalcalde Indalecio Ríos (2016-2019), Ecatepec se posicionó de manera constante en el lugar número 1 a nivel nacional en volumen de robo de vehículos, ya que en promedio hurtaron 27 vehículos por día, y en 2018 se reportaron 11 mil 060 carpetas de investigación abiertas por este delito.

Cisneros Coss destacó que desde el inicio de su administración trabaja para brindar mayor seguridad a la población y se sumó a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prioriza la atención a las causas, el fortalecimiento institucional y la coordinación efectiva en el territorio.

Reconoció que pasar del tercer al 12 lugar en la ENSU representa un logro y clara señal de avance, pero Ecatepec no puede bajar la guardia y es necesario seguir trabajando de manera coordinada en el mismo rumbo, con el respaldo de la población. “Ecatepec salió del top 10 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad; avanzamos, pero nuestra tarea todavía no termina”, reiteró.

La incidencia en delitos de alto impacto, como robo de vehículo y a casa habitación, extorsión y homicidio doloso, se redujo más de 60 por ciento, el índice más bajo de los últimos siete años, como resultado del trabajo coordinado de los tres niveles gobierno y la efectividad para resolver problemas de alumbrado, bacheo y suministro de agua.

Ecatepec pasó de 8 mil 681 robos de vehículo en 2019 a 2 mil 438 en 2025, una disminución de casi 72 por ciento, y el delito de extorsión bajó de 329 casos registrados en 2024 a 224 en 2025, mientras que en homicidio doloso se logró reducir de 193 casos en 2024 a 129 en 2025, y el robo a transeúnte pasó de 2 mil134 denuncias a 1 mil 768 en un año.

En el despliegue operativo que se realizó desde el amanecer en vía Morelos y López Portillo participaron elementos de Tránsito Municipal, policías sectoriales, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Prevención del Delito y Marina, quienes instalaron un filtro de revisión a camionetas y autobuses del transporte público para la detección de estupefacientes, armas blancas o de fuego y evitar situaciones de riesgo a pasajeros.

También hubo revisión a conductores de motocicletas para verificar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y prevenir ilícitos, ya que a bordo de estos vehículos se cometen muchos delitos de alto impacto. Con la Red Violeta se busca evitar acoso y agresiones a mujeres durante sus traslados.

Cisneros Coss reiteró que además de mantener presencia constante en territorio con una policía de proximidad social se avanza en la profesionalización de la corporación, con asesoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública que capacita a los jefes de Sector, además de contar con respaldo de las secretarias de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Guardia Nacional.

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