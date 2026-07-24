Desarticulan célula criminal tras operativo interestatal en Guanajuato y Michoacán

Fuerzas federales y estatales desmantelaron una célula criminal generadora de violencia en la región limítrofe entre Guanajuato y Michoacán.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, logró desarticular una célula delictiva considerada una de las principales generadoras de violencia y presuntamente responsable de delitos de alto impacto en la región.

A raíz de la captura de un presunto integrante de esta célula en territorio de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz diseñó una operación táctica conjunta tierra-aire que comenzó en comunidades rurales de los municipios de Pénjamo y Guanajuato, donde fueron detectadas personas armadas con vestimenta táctica.

Integrantes de la FSPE, Ejército y Guardia Nacional concretaron el despliegue táctico tierra-aire para detener a diez generadores de violencia. ı Foto: SSPEG

Tras una persecución por caminos de terracería, y con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) interceptaron y detuvieron a diez personas integrantes de la organización delictiva en el municipio de La Piedad, Michoacán, colindante con Guanajuato.

Entre las diez personas detenidas se encuentra el presunto líder de esta célula operativa, identificado como Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”, encargado de coordinar ataques armados contra grupos rivales en la zona. Las personas detenidas eran originarias de los estados de Jalisco y Michoacán.

Se presume que las personas detenidas son probables responsables de delitos de alto impacto ocurridos en Guanajuato.

Las autoridades lograron retirar de las calles:

Ocho armas largas , una arma tipo escuadra de 9 milímetros y cuatro aditamentos lanzagranadas .

Un total de 35 cargadores para fusil , cientos de cartuchos útiles de diversos calibres y 85 artefactos ponchallantas .

Equipo táctico como cascos balísticos con siglas de la organización criminal, chalecos con placas de protección .

Más de 200 dosis empaquetadas de sustancias ilícitas con características propias del cristal y la marihuana.

Autoridades de tres órdenes de gobierno aseguraron armas largas, lanzagranadas y dosis de droga tras persecución en Pénjamo y La Piedad. ı Foto: SSPEG

Los detenidos y el armamento, los vehículos y las sustancias prohibidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

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