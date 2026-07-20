Michoacán atrae turismo con 18 vuelos desde Morelia en verano 2026

Las operaciones de la terminal Aeropuerto de Morelia Francisco J. Múgica facilitan la entrada de divisas a los prestadores de servicios.

Michoacán abre sus puertas al turismo nacional e internacional con una oferta de 18 conexiones aéreas directas desde el Aeropuerto de Morelia Francisco J. Múgica; esta iniciativa busca consolidar a la entidad como un destino clave para las vacaciones de verano de 2026, facilitando la llegada de visitantes interesados en su riqueza cultural, gastronómica e histórica; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la infraestructura aérea es fundamental para el desarrollo económico de la región.

La terminal aérea de Morelia conecta directamente con importantes ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Ontario, Sacramento, San Antonio, Houston y Dallas; a nivel nacional, los viajeros pueden llegar desde Ixtapa, Puerto Vallarta, Mexicali, Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México, entre otros puntos estratégicos, lo que optimiza el flujo de turistas durante esta temporada alta.

De enero a junio de este año, más de 772 mil pasajeros han arribado a Michoacán

El dinamismo de estas rutas se refleja en las cifras: de enero a junio de este año, más de 772 mil pasajeros han arribado a Michoacán a través de esta vía; al respecto, el gobernador Ramírez Bedolla afirmó que "Michoacán está listo para recibir a los visitantes con total comodidad, permitiéndoles descubrir nuestros atractivos culturales, gastronómicos e históricos, así como las diversas joyas turísticas que nos distinguen".

La entidad se enorgullece de sus 10 Pueblos Mágicos, rincones que invitan a explorar su historia y arquitectura; aquí, los visitantes pueden degustar platillos típicos elaborados con recetas ancestrales, un pilar de la cocina tradicional michoacana, reconocida a nivel mundial por su riqueza y autenticidad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla constató el incremento en la llegada de visitantes provenientes de diversos puntos del país. ı Foto: Especial.

Para quienes buscan el sol y la arena, la Costa michoacana ofrece 12 playas espectaculares; destinos como Maruata, Nexpa, Faro de Bucerías, Las Brisas, San Juan de Alima, Boca de Apiza, Playa Jardín, Playa Azul, Las Peñas, Chuquiapan, La Soledad y Caleta de Campos son ideales para disfrutar momentos inolvidables en familia.

Con esta robusta conectividad aérea y una oferta turística diversa, Michoacán se posiciona como un destino atractivo y accesible; el Aeropuerto Francisco J. Múgica no solo facilita la llegada de turistas, sino que también funge como un motor esencial para el desarrollo económico y la proyección cultural del estado a nivel nacional e internacional.

Las conexiones internacionales sin escalas benefician el arribo de connacionales que radican en Los Ángeles y la zona oeste. ı Foto: Especial.

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JVR