Prevén derrama de 883 mmdp por vacaciones

para fortalecer el turismo y el consumo local en etapas de alta demanda, Concanaco Servytur, en conjunto con la Secretaría de Turismo, promueve esquemas como La Gran Escapada.

Los 46 días de vacaciones veraniegas de este 2026 tendrán un impacto de 883 mil millones de pesos para sitios turísticos y sectores de hospedaje, transporte y actividades culturales, principalmente, de acuerdo con estimación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco Servytur).

Esta derrama económica es impulsada por los más de 36.9 millones de estudiantes y docentes, distribuidos en 286 mil 27 planteles de educación básica, media y superior, que culminaron actividades escolares a partir de este jueves para iniciar el periodo de asueto, que termina el 30 de agosto.

5.1 por ciento fue la estimación de incremento anual en 2025

La estimación de la confederación de cámaras comerciales representa un aumento de 6.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando fueron contabilizados 829 mil millones de pesos de beneficios por vacaciones en todo el país.

Este incremento deriva de la perspectiva de los 3.6 millones de unidades de comercio, servicios y turismo que la Concanaco Servytur prevé que tengan mayor actividad en este lapso vacacional, principalmente en destinos nacionales que con acceso a playas, como la Riviera Maya, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta y Bahías de Huatulco, por enumerar algunos sitios.

34.9 millones de alumnos tienen vacaciones este periodo

Aunque la confederación también prospectó beneficios económicos para sitios urbanos de interés turístico, como la CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Mérida, entre otros, adicional a los más de 170 Pueblos Mágicos distribuidos en el país, que ofertan experiencias de apreciación arquitectónica, visibilidad de tradiciones y representación de la identidad nacional mexicana.

“Las vacaciones de verano no sólo representan un periodo de descanso para las familias mexicanas; también significan una oportunidad para fortalecer la economía local, generar empleo e impulsar a millones de negocios familiares que todos los días sostienen el desarrollo de sus comunidades”, afirmó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo comercial.

La Concanaco Servytur lanzó el exhorto a quienes visiten destinos turísticos para que consuman productos y servicios de índole local, para generar prosperidad compartida en todas las regiones del país.