Derrama del Mundial quedó a deber; llegan 2.5 mil mdd

El Mundial de Futbol 2026 dejó una derrama estimada de dos mil 543 millones de dólares, de los cuales el consumo aportó mil 748 millones de dólares y el resto fue por las obras de infraestructura con 795 millones de dólares; no obstante, significó una reducción de 7.0 por ciento frente a la estimación anterior, esta baja se dio por los precios dinámicos y por una menor llegada de visitantes, señaló Deloitte.

“Resaltar un poco como el tema emocional del Mundial también nos llevó a sobreestimar los impactos y no ver la evidencia internacional de eventos similares en otros países”, indicó Daniel Zaga Szenker, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin América, al presentar el estudio “¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios”.

2.5 noches, estancia promedio de turistas en hoteles

El economista destacó que la estimación de la derrama representa sólo 0.12 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), y que de igual forma tuvo una reducción frente al pronóstico previo de 0.14 por ciento, “si nos fijamos con respecto al crecimiento de la economía de México, si México creciera 1.2 por ciento, que es más o menos el consenso de mercado, sólo 0.1 sería por el mundial. Entonces, sí el impacto es relativamente bajo”, añadió.

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Respecto a la creación de empleos temporales, durante la justa mundialista, en el país, estimó, se habrían creado 101 mil 255 puestos, lo que equivale a 0.17 por ciento del empleo total en el país, pero significó una reducción de 10 por ciento frente a su anterior pronóstico.

Por entidad federativa, sostuvo, que el consumo mostró diferencias entre estados que fueron sede de la FIFA y las que no; por ejemplo, la CDMX tuvo un impacto mayor que las otras ciudades como Monterrey y Guadalajara. Alcanzó los 548 millones de dólares de valor agregado y aportó 21 mil 182 del total de empleos; pero sí tuvo una baja frente a la estimación anterior de 847 millones de dólares y alrededor de 34 mil 280 empleos.

32 dólares, ticket medio de consumo de mexicanos

En el caso de Jalisco habría tenido alrededor de 290 millones de dólares y 10 mil 966 empleos y respecto a Nuevo León, 270 millones de dólares y un estimado de 10 mil 401 puestos de trabajo; con contracciones en cuanto al valor agregado de 25 y 23 por ciento, respectivamente.

Mientras que las entidades que no fueron sedes aportaron alrededor de 640 millones de dólares y 27 mil 298 empleos, y de igual manera con reducciones frente a la estimación previa de Deloitte.

A pesar de que el Mundial sí impactó en la economía mexicana, el especialista sostuvo que no fue como se esperó: por una menor llegada de turistas, en primer lugar y también porque el consumo no repuntó y sólo hubo un pico al inicio del evento deportivo, conforme pasaron los días, se moderó.

El Dato: El estudio destacó que las inversiones en infraestructura, además de aportar al crecimiento económico, beneficiarán en el corto y mediano plazo a los residentes.

LLEGADA DE TURISTAS. Daniel Zaga indicó que la llegada de turistas originalmente se estimó en 836 mil; no obstante, se habría reducido a 494 mil turistas, y de ese total sólo 198 mil fueron extranjeros y el resto nacionales; lo que también significó una caída, ya que en el pronóstico anterior se esperaba que locales llegaran 556 mil e internacionales 280 mil personas.

“Para el primer motor que es el de los turistas, estos son de los datos más relevantes de este nuevo estudio, nosotros estamos reduciendo nuestra estimación de turistas un 40 por ciento, es muchísimo. De 836 mil turistas a 494 mil turistas”, añadió el economista.

La reducción en la llegada de turistas internacionales, explicó, tuvo relación con el hecho de que las personas locales adquirieron un mayor porcentaje de entradas a los estadios, y, por ende, ocurrió el fenómeno de precios dinámicos, más caros que en las otras sedes mundialistas.

“Mayor demanda en México en 13 partidos y los precios se fueron a las nubes. Si soy un turista que no me interesa el partido de mi equipo y quiero elegir entre Canadá, Estados Unidos o México y veo los precios que estaban en México, especialmente en la primera ronda, es muy probable que no voy a decidir ir a México”, acotó.

Asimismo, dijo que lo anterior impactó en que la ocupación hotelera también se redujo de 58.5 a 56.5 por ciento, una contracción de 2.0 puntos porcentuales, aunque el sector hotelero no perdió porque las tarifas se incrementaron 47 por ciento en promedio.

Respecto al transporte aéreo, el Mundial impulsó el tráfico internacional en la CDMX con 1.5 por ciento anual; Guadalajara, 11.5 por ciento y Monterrey, 10.3 por ciento, pero no se vio el mismo tránsito de turistas nacionales, que sólo en Jalisco se tuvo un crecimiento de 3.4 por ciento.

Sobre el consumo, los sectores que más aumento de ventas tuvieron el país fueron gastronomía con 139 millones de dólares por turismo en estadio y 445 millones de dólares por consumo activado por el Mundial; aunque también fue una reducción contra la estimación anterior. O el sector retail que fue de 75 millones de dólares por turismo en estadio y 358 millones de dólares por consumo activado.

Por su parte, Teresa Solís, experta de Industria, Hospitalidad y Desarrollo Turístico de Deloitte Spanish Latin America, sostuvo que uno de los aprendizajes es que “pecamos un poquito de optimistas como negocios, de repente se nos olvidaba que no era todo el Mundial en México que eran apenas 13 partidos”.

Impacto ı Foto: Especial

Aunque indicó que “el gran ganador”, pese a que las estimaciones se redujeron, fue México, porque se tuvo una imagen internacional como anfitrión “de primer nivel”; además, el país mostró que es seguro y que es una nación donde se puede invertir y disfrutar del turismo.