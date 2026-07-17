BlackRock ve riesgos para la inversión

LA DECISIÓN del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no prorrogar por 16 años el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera incertidumbre y riesgos para la inversión de largo plazo; sin embargo, ésta no se irá de manera agresiva, aseguró José Luis Ortega, director general de Inversiones Activas en BlackRock.

En conferencia, la mayor gestora de activos a nivel global, explicó que aunque no se esperaba que el Gobierno estadounidense se decidiera por las revisiones anuales, la decisión no se debe tomar necesariamente como negativa, ya que aseguró, México tiene algunos factores positivos, como la cercanía geográfica.

“Todas las cadenas productivas que tenemos, la mano de obra calificada que tenemos, la parte de la ubicación geográfica, no sólo por la cercanía a Estados Unidos, sino simplemente por la parte de la posibilidad de generación de energías limpias, por ejemplo”, dijo.

En tanto, Sergio Méndez, CEO de BlackRock México, dijo que aunque lo ideal era tener algo de mucho más largo plazo, las condiciones actuales de México están puestas como sociedad para continuar caminando con la relación comercial con EU.

“Antes del T-MEC había sociedad, después del T-MEC hay sociedad; es decir, hay muchas cosas que nos están llevando de la mano en el bloque; entonces, aunque saber qué se viene es algo que nos da mucha más certidumbre, si las condiciones que se generan en México y Estados Unidos son las correctas, la relación va a seguir, de eso estamos seguros”, dijo.

En su reporte Midyear Global Outlook 2026, la compañía insistió en que México mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y una ventaja estructural por su integración con la región; sin embargo, admitió que el tema comercial prolongará la volatilidad y moderará las perspectivas de crecimiento del país en el corto plazo.

Respecto al tema de la nota crediticia del país, la cual fue modificada hace un par de meses, los directivos comentaron que se va a mantener el grado de inversión del país, aunque reconocieron que existe un riesgo que está siendo percibido por las agencias que hizo que éstas tomaran dicha decisión.