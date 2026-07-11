Llegan a México 5.3% más turistas en mayo

En mayo pasado llegaron al país ocho millones 358 mil 437 viajeros internacionales, lo que representa un incremento de 5.3 por ciento comparado con el mismo mes pero de 2025, aunque fue percibido un menor gasto por parte de este sector, tanto total como personal, de acuerdo con información de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de viajeros que ingresaron al país durante el quinto mes del año, tres millones 921 mil 172, que representa 46.9 por ciento, fueron residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México (turistas internacionales), el resto, cuatro millones 437 mil 265, que representa 53.1 por ciento, únicamente estuvieron en el país sin necesidad de pernoctar durante su viaje (excursionistas internacionales).

El Dato: POR GÉNERO, del total de turistas no fronterizos en mayo, 976 mil 169 fueron mujeres, 51.2 por ciento, el resto, 928 mil 806, fueron hombres, 48.8 por ciento.

El gasto total por viajeros internacionales en el mes de referencia fue contabilizado un total de dos mil 610.1 millones de dólares, que muestra una baja de 0.3 por ciento al ser cotejado con mayo del año pasado; dentro de este indicador, los turistas internacionales desembolsaron dos millones 335.7 millones de dólares, una baja de 0.6 por ciento anual, al tiempo que los excursionistas internacionales dejaron en el país 274.4 millones de dólares, un incremento de 2.1 por ciento a tasa anual.

En cuanto al dispendio promedio de los viajeros internacionales, fue de 312.3 dólares, una caída de 5.3 por ciento respecto a mayo de 2025, cuando este gasto se ubicó en 329.9 dólares por persona.

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Desglosado, los turistas internacionales fue el sector que mayor gasto promedio tuvo en mayo, con 595.7 dólares, aunque se aprecia una baja a tasa anual de 4.9 por ciento, puesto que el año anterior esta cantidad llegó a los 626.5 dólares; por su parte, los excursionistas internacionales desembolsaron un promedio de 61.8 dólares, que también visibiliza una contracción a razón de 3.7 por ciento, puesto que en mayo de 2025 este indicador estuvo en 64.2 dólares.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora del área de Análisis Económico de Banco Base, los 8.3 millones de viajeros internacionales es el mayor número de personas que ingresaron al país en un mes de mayo desde que hay datos disponibles.

“Con respecto a mayo de 2019, previo a la pandemia, los visitantes muestran un incremento de 7.61 por ciento. Con esto, se observa crecimiento respecto a los niveles prepandemia (2019) durante nueve meses consecutivos, indicando que el turismo en México muestra una recuperación en el flujo de visitantes, pero con signos de debilidad en el gasto, que también se ha visto afectado por efectos de tipo de cambio e inflación”, indicó Siller Pagaza.

ESTIMACIÓN MUNDIALISTA. Aunque aún no hay datos oficiales sobre la llegada del turismo por motivo del Mundial, el área de Análisis Económico de la institución bancaria refirió que, con información del Grupo Aeroportuario del Pacífico, en junio arribaron a Guadalajara, ciudad sede de partidos de la Copa del Mundo, un total de 1.57 millones de visitantes, que mostró un aumento de 6.0 por ciento anual.

Mientras que Grupo Aeroportuario Centro Norte especificó que los pasajeros totales que llegaron a Monterrey, otras de las capitales que albergó justas mundialistas, fueron 1.33 millones, aumentando únicamente en 0.34 en junio de esta año comparado con el mismo mes de 2025.

El área analítica de Banco Base detalló que aún no hay datos disponibles para el mes de junio en cuanto a arribos y salidas para el aeropuerto de Ciudad de México.