Recibe Nu autorización para operar como banco

Nubank entró al mercado mexicano en 2019 y para 2020 lanzó su tarjeta de crédito, así como la funcionalidad de Cajita Turbo.

La filial del banco digital, Nu México, recibió autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para comenzar a operar como banco por lo que, de acuerdo con la regulación vigente, cuenta con 30 días naturales para completar esta transformación.

En un comunicado, la entidad bancaria informó que durante este periodo ofrecerá a sus clientes comunicación oportuna y clara sobre las etapas y fases consiguientes, resaltando que sus servicios permanecen sin cambios y continúa con soporte disponible 24 horas los siete días de la semana mediante la aplicación.

“La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero. México es un mercado clave para Nubank y éste es un paso decisivo en nuestra apuesta de largo plazo en el país, con una inversión total proyectada de 4.2 mil millones de dólares hacia 2030”, afirmó David Vélez, fundador y CEO Global de Nubank.

Por su parte, Armando Herrera, CEO de Nu México, refirió que el proceso de transformación desde Sociedad Financiera Popular a un banco “es un hito que no hemos alcanzado solos”, sino que es resultado de la confianza de millones de mexicanos.