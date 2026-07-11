Baja la actividad industrial 0.8% a tasa mensual

Trabajadores de la construcción durante su jornada, en un edificio de la colonia Condesa, CDMX, en mayo.

Durante el quinto mes de este año la actividad industrial tuvo una caída mensual de 0.8 por ciento en su comparación mensual, derivado de bajas dentro de todos sus componentes, principalmente de la construcción, reveló el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

Por sectores, la mayor contracción a tasa mensual de la actividad industrial fue de la construcción, con 3.7 por ciento, mientras que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final bajó en 0.5 por ciento.

El Tip: Un factor que frena el progreso económico es la incertidumbre sobre la relación comercial con EU y el actual proceso de revisión del T-MEC: Banco Base.

Los otros dos componentes que también mostraron una baja durante mayo en su comparación mensual fueron el de la minería y las industrias manufactureras, con una disminución de 0.1 por ciento, respectivamente.

“En los primeros cinco meses del año, la actividad industrial acumuló una contracción de 0.15 por ciento, de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad. A pesar de que la caída es menor en comparación con la de 1.0 por ciento en los primeros cinco meses del 2025, es el segundo año consecutivo que ocurre, lo que pone en evidencia el deterioro prolongado que ha mostrado la actividad industrial en México”, indicó la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza.

0.6 por ciento bajó a tasa anual la actividad industrial

Agregó que la baja de la actividad industrial en mayo confirma que el crecimiento relevante en abril, de 2.1 por ciento con datos del IMAI, e impulsado por la construcción, “fue transitorio y no es resultado de una recuperación sostenida que se refleje en mayor crecimiento económico a largo plazo”.

Además, el nulo crecimiento anual visibiliza un escenario negativo para el crecimiento económico, confirmando la debilidad motivada principalmente por la imposición de aranceles sectoriales a importaciones en Estados Unidos, con afectación directa a las industrias automotriz y siderúrgica.