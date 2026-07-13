Invierten 42 mmdp en carreteras de Michoacán

Michoacán ejecuta uno de los programas de infraestructura carretera más destacados de las últimas décadas, el cual contempla una inversión histórica de 42 mil 713 millones de pesos para ampliar y modernizar la red estatal, con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y la competitividad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que esto es posible gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un esquema de trabajo que incluye desde la ampliación de autopistas hasta la creación de nuevas vialidades.

411 km de autopistas se planea intervenir con este plan

“En coordinación con la Federación buscamos consolidar una red carretera moderna, segura y eficiente para impulsar el desarrollo regional, facilitar el traslado de turistas y mercancías, y fortalecer la conexión del puerto de Lázaro Cárdenas con el centro y occidente del país”, dijo.

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Explicó que actualmente se acelera la ampliación de la autopista Siglo XXI y otros tramos estratégicos, entre ellos, Pátzcuaro–Uruapan, Zitácuaro–Maravatío y Uruapan–Nueva Italia, que en conjunto representan una inversión de 12 mil millones de pesos. Además, se desarrollan nuevos proyectos como el ramal de acceso a Uruapan, la autopista de la agroexportación que conectará con Zamora y el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas.

Señaló que la ampliación a cuatro carriles del tramo Uruapan–Nueva Italia registra un avance del 26 por ciento, donde se invierten siete mil 49 millones de pesos en la modernización de 67 kilómetros, la construcción de 50 estructuras, siete puentes y cinco entronques, con fecha estimada de conclusión en agosto de 2027.

La etapa inicial del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, de 146 kilómetros, tiene un avance de seis por ciento y una inversión de 16 mil millones de pesos.

Michoacán invierte 42 mil mdp en carreteras; impulsa desarrollo regional

Michoacán recibe una inversión histórica de más de 42 mil millones de pesos en infraestructura carretera, prometiendo viajes más seguros y eficientes. Este ambicioso programa, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, forma parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, buscando fortalecer la conectividad y el desarrollo económico estatal.

El gobernador Ramírez Bedolla enfatizó que la coordinación federal busca “consolidar una red vial moderna, segura y eficiente para impulsar el desarrollo regional, facilitar el traslado de turistas y mercancías, además de fortalecer la conexión del puerto de Lázaro Cárdenas con el centro y occidente del país".

El tramo que conecta Pátzcuaro con la zona aguacatera de la entidad recibirá un reencarpetamiento integral para disminuir los accidentes de tránsito. ı Foto: Especial.

Aceleran obras en tramos cruciales

Actualmente, se aceleran obras en tramos cruciales como la autopista Siglo XXI y otras vías estratégicas. Destacan los proyectos Pátzcuaro–Uruapan, Zitácuaro–Maravatío y Uruapan–Nueva Italia, que en conjunto representan una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

Además, se desarrollan nuevos proyectos para una movilidad renovada. Sobresalen el ramal de acceso a Uruapan, la futura autopista de la agroexportación (Uruapan-Zamora), y el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, vital para el enlace portuario.

La ampliación a cuatro carriles del tramo Uruapan–Nueva Italia registra un avance del 26 por ciento. Con 7 mil 049 millones de pesos, se modernizan 67 kilómetros con 50 estructuras, siete puentes y cinco entronques. Conclusión estimada: agosto de 2027.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabeza los recorridos de supervisión técnica de los frentes de obra activos en las zonas de montaña. ı Foto: Especial.

Por su parte, la etapa inicial del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, de 146 kilómetros, presenta un avance del 6 por ciento. Este proyecto, con 16 mil millones de pesos de inversión, es fundamental para la conexión marítimo-terrestre y se prevé su finalización en septiembre de 2029.

Esta inversión en obra pública de transporte mejora la calidad de vida de los michoacanos al reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad. Posiciona al estado como polo de desarrollo logístico y turístico en México, proyectando beneficios a largo plazo.

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JVR