Michoacán reduce 60% incendios forestales y protege bosques clave

Michoacán logra una reducción significativa de más del 60% en la superficie afectada por incendios forestales este año, protegiendo miles de hectáreas de sus valiosos ecosistemas. Esta noticia representa un alivio para las comunidades y el medio ambiente de la entidad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que, mientras el año pasado se perdieron más de 35 mil hectáreas, en lo que va de 2026 la cifra se ha limitado a 13 mil hectáreas. Este avance es resultado de una estrategia de respuesta rápida y coordinada.

“La pronta respuesta y el despliegue nos permitieron proteger miles de hectáreas de nuestros bosques. Este logro es el resultado de una inversión de recursos, pero, sobre todo, del esfuerzo humano de quienes arriesgan su vida en la línea de fuego”, señaló Ramírez Bedolla. Su declaración subraya la importancia de la acción conjunta.

TE RECOMENDAMOS: Alcaldesa de Huixquilucan Cinco encuestas coinciden en que Romina Contreras es la alcadesa mejor calificada del país y Edomex

Operativo contra incendios en Michoacán ı Foto: Especial

Para combatir la temporada de estiaje, el Gobierno de Michoacán implementó un operativo robusto. Se activaron 102 brigadas operativas, distribuidas estratégicamente en todo el estado, integradas por mil 200 combatientes forestales altamente capacitados.

La tecnología también jugó un papel crucial. Dos helicópteros equipados con helibalde fueron esenciales para atacar de manera oportuna 20 incendios catalogados como prioritarios, especialmente en zonas de difícil acceso donde el combate terrestre es complicado.

De enero a la fecha, la entidad registró un total de 490 incendios. Sin embargo, la eficacia en su atención evitó que estos se propagaran a gran escala, minimizando el daño a la biodiversidad y a las propiedades cercanas.

Un factor determinante fue la participación activa de las comunidades, particularmente las indígenas. Su profundo conocimiento del territorio y su compromiso con la conservación de los bosques resultaron fundamentales para la detección temprana y el apoyo en las labores de contención.

Operativo contra incendios en Michoacán ı Foto: Especial

Este esfuerzo conjunto entre instituciones estatales y federales, sumado a la colaboración ciudadana, demuestra la capacidad de Michoacán para enfrentar desafíos ambientales de gran magnitud. La coordinación interinstitucional fue clave para entregar estos resultados positivos a la población.

La reducción de la superficie afectada por incendios forestales no solo protege la riqueza natural de Michoacán, sino que también contribuye a la calidad del aire y a la estabilidad climática de la región.

Este logro sienta un precedente importante para futuras temporadas de estiaje, destacando la efectividad de las estrategias preventivas y de respuesta rápida en la protección del patrimonio forestal del estado.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL