Bajan 46% los homicidios en Michoacán durante el actual sexenio, reporta Gobierno de CSP

En lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de asesinatos ocurridos en Michoacán se redujo 46 por ciento.

De acuerdo con el balance expuesto por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, el promedio diario pasó de 4.32 a 2.33 y el junio de este año se convirtió en el junio con los indicadores más bajos en los últimos años.

Disminuye promedio diario de víctimas de homicidio. ı Foto: Captura de video

En cuanto al promedio anual, destacó que mientras de 2015 a 2021 hubo una tendencia al alza, ahora el comportamiento de este delito ha sido de una disminución consecutiva hasta llegar a una baja del 37 por ciento.

“Como se ve muy claramente en la gráfica, se muestra un aumento de los homicidios de 2015 a 2021, cuando llegó a su nivel máximo, y empezó una tendencia a la baja que se mantiene hasta 2026, año que de forma preliminar tiene el promedio más bajo de toda esta serie”, explicó Marcela Figueroa en la Conferencia del Pueblo.

“Como también podemos ver en la gráfica, entre 2025 y el dato preliminar de 2026 se logra una disminución del 37% en los homicidios dolosos en la entidad”, abundó la titular del SESNP.

Disminuye promedio diario de víctimas de homicidio. ı Foto: Captura de video

Respecto a todos los delitos de alto impacto, la reducción estimada es de tres por ciento entre 2025 y 2026. Aseguró que si se mantiene esta tendencia, este año se convertirá en el más bajo en los últimos 11 años.

Harfuch: Tarea no está terminada, seguirá reforzamiento de seguridad

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que, pese a los resultados positivos en favor de la disminución de los delitos de alto impacto en Michoacán, la tarea no está teminada.

Omar García Harfuch afirmó que los avances en seguridad en Michoacán obligan a reforzar, y no a reducir, las acciones contra la delincuencia organizada. ı Foto: Captura de video

Por lo anterior, enfatizó que se seguirá reforzando la seguridad en el estado.

“Estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos; al contrario, la instrucción de la presidenta es redoblar esfuerzos. Combatir la corrupción en Michoacán es una prioridad para la presidenta de México”, explicó García Harfuch en la Conferencia del Pueblo.

“Por ello las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el gobierno de Michoacán con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar que no haya impunidad”, abundó.

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