Fiscal de Michoacán pide licencia; garantiza orden y justicia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mantendrá su operación y compromiso con la justicia, a pesar de la licencia temporal solicitada por su titular, Carlos Torres Piña. El Fiscal General anunció que se ausentará de su cargo por hasta 45 días, a partir del 22 de junio, garantizando a la ciudadanía que los trabajos de procuración de justicia no se detendrán.

Esta decisión, presentada ante el Congreso del Estado, busca asegurar la estabilidad institucional. Torres Piña enfatizó que la medida se toma con responsabilidad, priorizando el funcionamiento continuo de una de las instituciones clave para la seguridad en Michoacán.

“En las diferentes responsabilidades que he tenido siempre me ha gustado trabajar con compromiso”, afirmó Torres Piña en Morelia. Subrayó que tanto la Secretaría de Gobierno como la Fiscalía son espacios complejos en el servicio público michoacano, demandando “responsabilidad, atención institucional y un trato parejo para todos los sectores”.

Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán ı Foto: Especial

Para asegurar la continuidad, la legislación vigente establece un mecanismo claro. El Vicefiscal Israel Vega Rodríguez asumirá la responsabilidad como encargado del despacho durante la ausencia del titular. “De acuerdo con la ley, es el Vicefiscal Israel Vega Rodríguez a quien le corresponde asumir esta responsabilidad”, explicó el Fiscal.

Torres Piña destacó que la FGE cuenta con un equipo de trabajo consolidado, con experiencia y capacidad en diversas áreas. Esta estructura es fundamental para mantener el rumbo institucional que ha permitido fortalecer la procuración de justicia y recuperar la confianza de los michoacanos.

“No debe de variar nada. Debe de continuarse con las acciones que hemos emprendido, sobre todo de orden y transparencia”, sentenció. Insistió en que estos principios son esenciales para seguir generando empatía con quienes acuden a la Fiscalía.

La solicitud de licencia se enmarca en un esfuerzo por mantener la transparencia y el orden en la administración pública, principios que el Fiscal General ha impulsado. La FGE busca así consolidar una política de trabajo que priorice la rendición de cuentas y la eficiencia.

Finalmente, Torres Piña reiteró que la institución continuará operando bajo los principios de orden, transparencia, cercanía y resultados para la ciudadanía. “Hemos logrado conformar un gran equipo en la Fiscalía. La institución debe seguir avanzando”, concluyó, reafirmando el compromiso con el servicio público en Michoacán.

Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán ı Foto: Especial

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LMCT