Desconek-Tate y Reconek-Tate, la estrategia contra el ciberbullying en Michoacán.

Como parte de una estrategia que a la fecha suma 70 foros realizados en 47 municipios de Michoacán y ha beneficiado a 78 mil 955 personas, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, encabezó en Acuitzio el Foro de Ciberseguridad “Desconek-Tate y Reconek-Tate”, que reunió a más de mil 500 estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante la actividad realizada en la Escuela Secundaria Técnica No. 53, el Fiscal General reiteró que la prevención es una de las principales herramientas para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos que existen en internet y las redes sociales.

“Queremos que las y los jóvenes conozcan los riesgos que existen en internet, pero también que cuenten con herramientas para navegar de manera segura y responsable”, expresó el fiscal de Michoacán.

Michoacán fortalece la ciberseguridad

Como parte de esta estrategia, personal especializado de la Dirección de Policía Cibernética impartió pláticas sobre identidad digital, prevención del bullying digital, protección de datos personales y uso responsable de redes sociales.

Las actividades que se llevaron a cabo esta semana, del 8 al 12 de junio, fueron en planteles educativos de Apatzingán, Cuitzeo, Ecuandureo y ahora en Acuitzio, beneficiando en conjunto a 4 mil 150 estudiantes, docentes y padres de familia.

La Fiscalía de Michoacán protege a estudiantes con el foro Desconek-Tate, capacitando a más de 78 mil personas en ciberseguridad y prevención de riesgos. ı Foto: Especial.

A la fecha, el programa “Desconek-Tate y Reconek-Tate” suma 70 foros realizados en 47 municipios de Michoacán, con un alcance acumulado de 78 mil 955 personas beneficiadas.

Asimismo, se tienen programadas actividades en Nueva Italia, municipio de Múgica, el 15 de junio; Huandacareo, el 16 de junio; y Peribán, el 17 de junio.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de promover entornos digitales más seguros mediante la prevención, la educación y la cercanía con la ciudadanía.

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JVR