Captura FGE a ’La Galleta’, presunto generador de violencia en la región lacustre de Michoacán

Morelia — La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó la detención de Jorge y/o Jorge Alberto y/o Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como presunto generador de violencia en la región lacustre del lago de Pátzcuaro y señalado por su posible relación con delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo.

Durante una rueda de prensa encabezada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, se dio a conocer que la captura de “La Galleta” derivó de trabajos de inteligencia, actos de investigación y acciones operativas desplegadas por la institución, luego de hechos de violencia registrados en los municipios de Erongarícuaro y Pátzcuaro.

De acuerdo con las investigaciones, “La Galleta” estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo, cuando fueron localizadas unidades con personas sin vida en la región lacustre.

Su detención se concretó a partir de actos de investigación realizados en un hospital particular de Morelia, donde presuntos integrantes de una célula criminal recibían atención médica por heridas producidas por arma de fuego.

Como parte de estas acciones, la Fiscalía también informó la detención de una pareja que se encontraba en posesión de un arma de fuego y 189 mil pesos en efectivo, recursos que presuntamente serían utilizados para cubrir los gastos médicos de los investigados.

Asimismo, en una acción operativa realizada en Pátzcuaro fueron asegurados tres hombres presuntamente relacionados con actividades de sicariato al servicio de “La Galleta”.

El Fiscal General destacó que esta captura representa un avance relevante en la estrategia institucional contra los grupos generadores de violencia, particularmente en una región donde se han registrado hechos delictivos de alto impacto vinculados con homicidio, extorsión, narcomenudeo y disputas entre células criminales.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la FGE también informó la detención de Wendy “N”, alias “La Tía”, señalada como presunta operadora criminal de Gerardo “N”, alias “El Congo”, objetivo criminal relacionado con diversos hechos delictivos de alto impacto en la entidad y vinculado con el caso Manzo.

Con esta captura, suman ya 25 personas detenidas derivadas de las investigaciones relacionadas con la muerte del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que, como resultado de la estrategia antiextorsión impulsada por la institución, se logró la detención de 85 personas relacionadas con este delito, entre ellas seis líderes regionales, así como la desarticulación de 11 bandas criminales dedicadas a actividades de extorsión en distintas regiones de Michoacán.

Por otra parte, respecto a la agresión registrada el pasado 17 de mayo contra elementos de Policía Morelia en la colonia Ciudad Jardín, la Fiscalía General confirmó la detención del presunto responsable, quien ya fue identificado dentro de los actos de investigación que se mantienen en curso tras el homicidio de un oficial.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las acciones operativas y de investigación en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de combatir los delitos de alto impacto, detener a los principales generadores de violencia y garantizar cero impunidad en Michoacán.

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FGR