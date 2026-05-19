Detienen a ‘El Pony’, presunto implicado en homicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla

Aspecto de la detención del sospechoso, en una imagen transmitida por la FGE Puebla en conferencia de prensa.

Autoridades de Puebla detuvieron a una persona por su presunta relación con el homicidio de 10 personas en Tehuitzingo, Puebla, quien ha sido identificada de manera extraoficial como Juan Manuel “N”, alias “El Pony”.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), Idamis Pastor, informó que, como resultado de las investigaciones, se tuvo conocimiento de una persona involucrada en estos hechos, quien fue detenida el lunes.

Ataque armado en Tehuitzingo, Puebla, deja al menos 10 integrantes de una familia muertos. ı Foto: Redes sociales

Detalló que el detenido, un masculino, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial pertinente, pero evitó dar más información sobre su identidad para evitar comprometer el proceso.

“El día de ayer esta Fiscalía detuvo a una persona, a un masculino, que derivó de los actos de investigación con los hechos ocurridos en este inmueble donde perdieron la vida diez personas. La persona asegurada quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente”, informó Pastor Betancourt.

🔴La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, confirmó la detención de un hombre presuntamente relacionado con el ataque en Tehuitzingo, que dejó como saldo 10 personas fallecidas: explicó que la línea de investigación apunta a un problema familiar.pic.twitter.com/I91IKaH2ao — Azucena Uresti (@azucenau) May 19, 2026

“No obstante, adelantar mayor información en este momento podría resultar delicado y arriesgaría el desarrollo de las indagatorias, por lo que se mantiene el sigilo correspondiente”, abundó la fiscal estatal.

De manera extraoficial se difundió que el detenido es Juan Manuel “N”, alias “El Pony”. Según reportes de medios locales, sería pariente de la familia asesinada, lo cual coincidiría con la información brindada por la fiscala el domingo, quien aclaró que la principal línea de investigación es un conflicto familiar.

No obstante, Idamis Pastor aclaró que más información será dada a conocer en los próximos días.

🚨 ¡Detienen a uno de los implicados en la masacre de Tehuitzingo!



🚓Juan Manuel N., alias “El Pony”, fue detenido por la Fiscalía como presunto responsable del multihomicidio ocurrido en un rancho de Tehuitzingo. Las investigaciones sugieren que el hecho estaría relacionado… pic.twitter.com/zETGH2xNVD — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) May 19, 2026

“Se continúa trabajando de manera permanente en el esclarecimiento de los hechos y en el momento procesal oportuno se les dará a conocer de manera integral los detalles, así como la información correspondiente que se vaya generando”, concluyó la fiscala.

En la misma conferencia, la titular de la FGE puntualizó que son 10 las víctimas mortales y no 11 como lo dio a conocer en entrevista con medios el domingo. Aclaró que siete de ellas eran familiares y, otras tres, trabajadoras, de quienes no dio a conocer una vinculación con la familia asesinada.

Tres de las víctimas mortales eran menores de edad, reiteró Pastor Betancourt.

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