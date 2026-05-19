Puntea el morenista Ulises Mejía Haro en carrera por Zacatecas

A unas semanas de que inicien formalmente los registros para definir a las y los coordinadores de la alianza Morena-PVEM-PT en las 17 entidades donde habrá renovación de gubernaturas, el diputado federal Ulises Mejía Haro se posiciona al frente de la intención de voto en Zacatecas, de acuerdo con una encuesta que la firma De las Heras acaba de publicar en su página web.

El sondeo, realizado a mil personas mayores de edad con credencial de elector, levantado del 16 al 19 de abril, y que presenta un margen de error de +/- 3.2 por ciento, indica que Mejía Haro lidera los principales indicadores de percepción ciudadana entre todos los aspirantes evaluados: cercanía con la ciudadanía, honestidad, conocimiento de la entidad y cumplimiento de compromisos.

CALIENTAN MOTORES ı Foto: Especial

De esta manera, el legislador alcanza ventajas de hasta dos a uno en algunos rubros frente a otros perfiles medidos, también registra el saldo de opinión más favorable de toda la medición, uno de los indicadores más relevantes en los procesos internos de Morena.

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El Dato: De las Heras Demotecnia es una de las firmas con mayor reconocimiento en el país y destacó por sus niveles de precisión durante la elección presidencial de 2024.

Evaluación de aspirantes ı Foto: Especial

La encuesta también lo posiciona como el perfil que más personas consideran adecuado para gobernar Zacatecas y el que genera mayor intención de voto dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, con 12.7 por ciento en preferencia directa en la medición interna, seguido por José Narro Céspedes (PT), con 7.5 por ciento; Verónica Díaz (Morena), con 7.0 por ciento; Geovanna Bañuelos (PT), con 6.8 por ciento; Carlos Puente (PVEM), con 3.6 por ciento, y Julia Olguín (PT), con 2.0 por ciento.

Si el día de hoy fueran las elecciones para gobernador del estado de Zacatecas, ¿por cuál de las siguientes personas votaría? ı Foto: Especial

Con la coalición de la 4T, el diputado mantiene ventajas amplias frente a perfiles de oposición de otras fuerzas políticas. En uno de los careos posibles, obtiene 47 por ciento de intención de voto, frente al 21 por ciento de la coalición PAN-PRI-PRD, en caso de que su candidato sea Miguel Varela, y 18 por ciento de Movimiento Ciudadano (MC) si su abanderado es Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de ese instituto político.

Si el día de hoy fueran las elecciones para gobernador del estado de Zacatecas, ¿por cuál de las siguientes personas votaría? ı Foto: Especial

En otro escenario, frente al priista Adolfo, Fito, Bonilla, por la coalición integrada por PRI, PAN y PRD, Ulises Mejía conserva una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales.

El estudio también refleja el amplio respaldo de Morena en Zacatecas, partido que alcanza hasta 38 por ciento en intención de voto, frente a 11 por ciento del PRI y seis por ciento del PAN, lo que refleja el apoyo ciudadano al proyecto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ficha técnica

Tipo de estudio: Cuantitativo en vivienda

Levantamiento: Del 16 al 19 de abril de 2026

Universo de análisis: Personas mayores de 18 años con credencial de elector

Detalles de planteamiento metodológico: Se llevó a cabo una encuesta estatal considerando 1,000 entrevistas.

Las personas a entrevistar se seleccionaron de la siguiente manera:

• Se clasificaron las secciones en siete estratos, de acuerdo al tipo de competencia electoral registrada en cada sección.

• A cada estrato se le asignaron tantas entrevistas como las resultantes de multiplicar 1,000 por la proporción de electores que le corresponden.

• En cada estrato se seleccionaron de manera aleatoria tantas secciones como el resultado de dividir el número de entrevistas que le fueron asignados entre diez, ponderando después por la lista nominal de cada sección. Al interior de cada sección se seleccionaron al azar dos manzanas.

• En cada manzana seleccionada se llevó a cabo una selección sistemática de viviendas con arranque aleatorio. Se entrevistó a la persona que acudió a abrir la puerta, siempre y cuando tuviera credencial de elector domiciliada en el municipio donde se hacía la entrevista.

Resultados para: Con un 95% de confianza, el error estadístico esperado para este estudio es de +/- 3.2%.