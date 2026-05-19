Detienen en Uruapan a ‘La Tía’, vinculada con homicidio de Carlos Manzo

Wendy Fabiola "N", alias "La Tía" o "La Wendy", detenida por autoridades de Michoacán.

Autoridades de Michoacán detuvieron a Wendy Fabiola “N”, alias “La Wendy” o “La Tía”, relacionada a la célula liderada por “El Congo”, presuntamente responsable del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que la detención ocurrió hace unos días tras un operativo de fuerzas estatales en coordinación con fuerzas federales, en Uruapan.

A “La Tía” le fueron aseguradas varias dosis de droga y cartuchos de arma de fuego. Por lo anterior, el pasado 16 de mayo fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos, con dos meses de investigación complementaria.

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Informan detención de "La Tía" en conferencia de la FGE Michoacán. ı Foto: Cortesía Quadratin Michoacán

La detenida también fue relacionada con la célula del CJNG encabezada por “El Congo”, vinculada con el homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con las investigaciones, “La Wendy” se encargaba de filtrar información de operativos federales y estatales a los mandos de la célula criminal, lo que habría contribuido al homicidio del líder del llamado Movimiento del Sombrero.

La detención de “La Tía” se suma a otras detenciones en el caso del homicidio de Manzo. Hasta el momento, han sido detenidos 17 presuntos implicados, entre ellos Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, considerado uno de los principales autores intelectuales del caso.

Asimismo, Alejandro Baruc “N”, alias “Kaos”, otro de los autores intelectuales y líderes regionales, fue detenido en diciembre de 2025.

Apenas en febrero, fueron detenidos tres presuntos implicados en este homicidio en un operativo en Tarímbaro, relacionados con la estructura operativa de “Kaos”.

El 1 de mayo, la viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, escribió un mensaje a propósito de los seis meses del homicidio de su esposo, y lamentó que, en este periodo “no se ha hecho justicia”.

“Hoy desafortunadamente no se ha hecho JUSTICIA por tu muerte, pero quiero que sepas que hasta el último día de mi vida seguiré luchando para que quien o quienes tengan que pagar lo hagan”, escribió Quiroz en X.

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