Familiares de las víctimas, autores de multihomicidio

UN CONVOY de seguridad llega a la zona donde se cometió el crimen múltiple el domingo pasado en Tehuitzingo, Puebla.

LA FISCAL general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que el multihomicidio ocurrido en Tehuitzingo fue cometido por familiares y dijo que ya hay tres responsables identificados.

En entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, la funcionaria explicó que las investigaciones apuntan a un conflicto de tierras y que hasta ahora no hay elementos que indiquen la participación de grupos criminales.

Agregó que ya se tienen identificados tres presuntos responsables del multihomicidio, quienes emplearon armas de calibres 22 y 9 milímetros, con lo que es poco probable algún móvil relacionado con el crimen organizado.

El Tip: DOS EMPLEADOS de los tres que fueron asesinados quedaron sin vida afuera de la vivienda, por lo que se presume que los atacaron antes que a la familia asesinada.

No obstante, continúan las investigaciones sobre este caso registrado en un rancho ubicado en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de Texcalapa.

Medios locales reportaron que uno de los principales sospechosos es José Alfredo “N”, hijo del propietario del rancho donde ocurrió la tragedia.

De acuerdo con testimonios recabados por las autoridades en el lugar, el hombre presuntamente guardaba algún tipo de resentimiento contra sus parientes porque anteriormente lo internaron en un anexo por problemas de adicciones.

4 mujeres había entre las personas asesinadas

La hipótesis apunta a que llegó al inmueble durante la noche del sábado junto con otras personas y ahí sometió y asesinó a sus padres, a tres hermanos, a su cuñada, a su sobrina y a tres trabajadores.

El gobernador Alejandro Armenta Mier condenó el asesinato de las 10 personas y afirmó que hoy martes la Secretaría de Gobernación dará mayor información sobre la atención al caso.

Añadió que el tema fue abordado y analizado en la Mesa de Paz que se celebró en la XXV Zona Militar, con mandos de seguridad, donde se estableció como objetivo claro que logre la detención del o los presuntos responsables de los asesinatos.

“Claro que nuestro objetivo es que no quede impune este acto y que se detenga al o a los presuntos delincuentes, como lo hemos hecho en otros casos”, declaró.