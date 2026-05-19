Choque deja dos muertos y 42 heridos

EL ACCIDENTE en la vialidad que va de Tepic a Guadalajara fue de madrugada.

DOS PERSONAS fallecieron y 42 más resultaron heridas después de un accidente ocurrido la madrugada de ayer sobre la autopista Tepic-Guadalajara, durante un choque múltiple a la altura del municipio de Magdalena, Jalisco.

Se informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 33+500 de la referida vialidad, por lo que se realizó el cierre a la circulación durante varias horas.

Protección Civil y Bomberos de Magdalena señaló que los vehículos involucrados son dos autobuses de turismo, un camión torton y un vehículo compacto que quedó prensado entre los autobuses.

Información preliminar señalaba que los dos autobuses, que regresaban a Guadalajara desde Rincón de Guayabitos en Nayarit, impactaron por alcance al auto compacto, cuyos pasajeros, dos hombres de entre 30 y 35 años, murieron en el lugar debido a sus lesiones.

Equipos de Protección Civil y Bomberos de Tequila y El Arenal, junto con paramédicos de la Cruz Roja y servicios médicos municipales, trabajaron a marchas forzadas para rescatar y trasladar a los heridos a diversos hospitales de la región.

Se mencionó que siete personas fueron trasladadas en estado grave para recibir atención médica en diferentes unidades de salud, mientras que otras 35 fueron valoradas con lesiones de regulares a leves, las cuales pudieron ser atendidas en el lugar.

Personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento de los cuerpos, en tanto que las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades de este trágico suceso.