Fiscalía de Michoacán y UIF fortalecen coordinación para seguir la ruta del dinero en investigaciones contra el delito

La Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y mejorar las investigaciones relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos vinculados.

Este acuerdo permitirá que ambas instituciones compartan información útil, bajo los cauces legales correspondientes, para identificar posibles movimientos financieros, bienes, empresas, cuentas o redes económicas relacionadas con actividades ilícitas.

En términos sencillos, el convenio busca que las investigaciones no sólo se concentren en los hechos delictivos visibles, sino también en la estructura económica que puede estar detrás de ellos. Es decir, seguir la ruta del dinero para conocer cómo se financian ciertas actividades, cómo se ocultan recursos de posible origen ilícito y qué personas o redes pueden participar en esas operaciones.

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La colaboración entre la FGE y la UIF permitirá que la Fiscalía aporte información derivada de sus investigaciones de competencia estatal, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá compartir productos de inteligencia generados a partir de reportes y avisos presentados por instituciones financieras y otros sujetos obligados.

Toda la información será intercambiada conforme al marco jurídico vigente, con mecanismos de confidencialidad y con el objetivo de fortalecer las carpetas de investigación, mejorar el análisis financiero y aportar elementos técnicos que contribuyan al esclarecimiento de hechos delictivos.

El convenio también contempla la creación de grupos de trabajo especializados, así como acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico.

Esto permitirá reforzar las capacidades institucionales para detectar patrones financieros, identificar posibles operaciones irregulares y mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales.

La cooperación con la UIF representa una herramienta complementaria a las investigaciones penales y a las acciones de seguridad. Mientras las autoridades de seguridad atienden la prevención y la operación territorial, la inteligencia financiera ayuda a identificar el origen, destino y movimiento de los recursos que pueden estar vinculados con actividades criminales.

Con este convenio, Michoacán avanza en una procuración de justicia más técnica, coordinada y eficaz, capaz de fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras, así como de contribuir al combate de las estructuras económicas de la delincuencia.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones federales para fortalecer la procuración de justicia, mejorar la capacidad de investigación y avanzar en el combate a los delitos que afectan a la sociedad michoacana.

FGR