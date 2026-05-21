Reportan que habrían localizado el cuerpo de Blanca Adriana, mujer que desapareció tras asistir a clínica de belleza en Puebla

Medios locales reportaron que Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer que desapareció luego de acudir a una supuesta clínica de belleza ubicada en Puebla; fue presuntamente encontrada sin vida en Tlaxcala.

Luego de haber acudido a la Clínica Detox para realizarse una liposucción, el cuerpo sin vida de Blanca Adriana fue presuntamente encontrado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte en el estado de Tlaxcala.

Vázquez Montiel fue reportada como desaparecida el pasado lunes, posteriormente los familiares de la víctima compartieron un video en el que se muestra el momento en que tres personas subieron un bulto a un vehículo rojo.

Video del automóvil en la Clínica Detox ı Foto: Captura de pantalla

Horas antes del hallazgo, las autoridades ministeriales poblanas ya habían ubicado el vehículo en el que huyeron los presuntos trabajadores del establecimiento.

Medios locales aseguran que las autoridades de Tlaxcala y Puebla ya realizan los operativos de búsqueda para capturar a los responsables de este crimen.

Presuntamente el caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel inició como una supuesta cirugía estética en la Angelópolis, y concluyó con el abandono del cuerpo en una zanja vecina en el estado de Tlaxcala.

Hasta el momento, las autoridades estatales de Puebla y Tlaxcala no han emitido información oficial que confirme o descarte que el cuerpo sin vida encontrado es el de Vázquez Montiel.

Además, los familiares y amigos de Blanca Adriana señalan en redes sociales que las autoridades no se han comunicado con ellos, por lo que piden que la búsqueda de la mujer de 37 años de edad continúe, al igual que la marcha que se realizará en Puebla.

Marcha por Blanca Adriana Vazquez Montiel ı Foto: Redes Sociales

Caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel

Blanca Adriana Vázquez Montiel acudió en comañía de su esposo el pasado 18 de mayo a la Clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta 2511, de la colonia Santa Cruz Buenavista, Puebla.

De acuerdo con la información que se conoce, cuando Blanca se encontraba dentro del quirófano el personal de la clínica le pidió a su esposo que saliera a conseguir algunos materiales para el proceso postoperatorio, pero cuando este regresó al lugar ni su esposa ni los trabajadores se encontraban ahí.

Tras el reporte a las autoridades comenzó a circular en redes un video en el que se puede apreciar que tres personas que trabajaban en la clínica subieron un bulto a un vehículo, por lo que se cree que trasladaron a Blanca Adriana cuando se encontraba inconsciente.

🚨 Blanca Adriana Vázquez Montiel (37) desapareció tras acudir a la clínica “Detox” para un procedimiento estético



📹 Cámaras muestran a la doctora, su asistente y su hijo subiendo lo que parecería un cuerpo a un auto.#Desaparición #Seguridad #Justicia pic.twitter.com/BefqaQdN90 — IroniaLD (@IroniaLD) May 20, 2026

El caso de la desaparición de Vázquez Montiel ocurre poco después de uno similar en Colombia, en donde Yulixa Toloza desapareció tras someterse a un procedimiento estético, y luego de unos días de búsqueda fue localizada sin vida.

Las coincidencias en el caso de la mujer colombiana y Blanca Adriana no se limita al hecho de que ambas se sometieron a tratamientos de belleza en clínicas que no contaban con permisos sanitarios, ni con personal profesional; sino que estas fueron presuntamente trasladadas en un vehículo por personal de las clínicas clantestinas.

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