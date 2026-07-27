‘Niño Chiapas Sabanilla’: ¿Dónde está el municipio dónde ocurrió el delito que causó indignación? | MAPA

Foto de Los Naranjos, en Sabanilla, Chiapas, donde presuntamente ocurrió delito contra menor.

El municipio de Sabanilla, Chiapas, atrajo la atención de todo el país, pero no por una buena noticia, sino todo lo contrario: fue escenario de un presunto caso de abuso contra un menor que fue grabado y difundido en redes sociales, lo que provocó indignación a nivel nacional.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó que inició una investigación por estos hechos, y aseguró que “no habrá impunidad”. En tanto, colectivos y organismos en favor de los derechos humanos han exigido que se haga justicia urgentemente.

¿Dónde está Sabanilla, Chiapas, escenario del indignante caso del menor que sufrió abuso?

La noticia del niño de Sabanilla hizo que este municipio chiapaneco atrajera la atención de todo el país y de miles de usuarios indignados en redes sociales.

Instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Chiapas. ı Foto: Especial.

Llamó la atención que, según las imágenes compartidas por medios digitales, los hechos hayan ocurrido en una comunidad rural, lo cual, según colectivos y grupos defensores, podría dificultar la llegada de la justicia.

Entonces, ¿dónde está Sabanilla?

Sabanilla es uno de los 124 municipios de Chiapas, estado del sureste mexicano.

Sabanilla colinda al norte con el estado de Tabasco, al este con el municipio de Tila, al sur con Simojovel y al oeste con Huitiupán.

La Fiscalía de Chiapas busca a tres personas por su presunta participación en un caso de agresión contra un menor y aseguró que las investigaciones continúanhttps://t.co/QTtWpk8t8Y — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 27, 2026

Específicamente, los hechos denunciados ocurrieron en Los Naranjos, una localidad o comunidad rural, predominantemente indígena, ubicada dentro del municipio de Sabanilla.

Sabanilla (y Los Naranjos) forma parte de la Región Socioeconómica XIV Tulijá Tseltal Ch’ol, una de las 15 regiones en las que el Gobierno de Chiapas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dividen al estado.

Esta región se caracteriza por muy altos índices de marginación, pobreza extrema y dispersión geográfica (poblados pequeños en medio de sierras y brechas y de difícil acceso). Esos factores contribuyen a la vulnerabilidad de la niñez y complican la respuesta inmediata de las instituciones gubernamentales y policiales.

En tanto, la comunidad de Los Naranjos se ubica a aproximadamente una hora de la cabecera municipal de Sabanilla. El trayecto combina tramos pavimentados con brechas de terracería de difícil acceso, lo que ralentiza la presencia institucional y de los cuerpos de seguridad.

A pesar de las dificultades que implica el caso por las condiciones geográficas de Los Naranjos y Sabanilla, la Fiscalía General del Estado de Chiapas prometió que no habrá impunidad, e informó que envió un grupo multidisciplinario a la región para salvaguardar la integridad del menor y su familia.

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