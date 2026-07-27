‘No habrá impunidad’, asegura FGE Chiapas sobre caso de niño de Sabanilla

Fiscalía General de Chiapas asegura que no habrá impunidad en caso de niño de Sabanilla.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) aseguró que no habrá impunidad en el caso del niño de Sabanilla, contra quien presuntamente tres sujetos cometieron abuso, actos que grabaron y difundieron en medios digitales.

Así lo informó el titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca, quien detalló que dio instrucciones a las Fiscalías especializadas para esclarecer los hechos y dar con los responsables, con el objetivo de garantizar que se haga justicia en el caso.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la FGE Chiapas. ı Foto: FGE Chiapas

En este sentido, Llaven Abarca informó que instruyó llevar a cabo la investigación por estos hechos a la Fiscalía de Justicia Indígena; peritos y agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y a ministerios públicos especializados.

“Les garantizo que daremos con los responsables de este lamentable hecho para que enfrenten a la justicia. No habrá impunidad ante este y ningún hecho que atente contra la dignidad de las niñas, niños o adolescentes”, escribió el fiscal General en redes sociales.

En tanto, la FGE en sus canales oficiales remarcó que el grupo multidisciplinario ordenado por Llaven Abarca ya se encuentra en Sabanilla para llevar a cabo la investigación.

“La Fiscalía General del Estado reitera que no habrá impunidad ante este y ningún hecho que vulnere la integridad de las niñas, niños o adolescentes”, agregó, por su parte, la FGE.

Responsables ya fueron identificados y menor está a salvo

Por otro lado, el fiscal General de Chiapas informó que los tres presuntos responsables del delito, cuyos rostros se aprecian en el video que indebidamente se difundió a través de redes sociales, ya fueron identificados, lo que facilitará la impartición de justicia.

Asimismo, informó que el menor ya fue localizado y puesto a salvo, además de que sus familiares ya reciben atención integral por parte de las autoridades.

Así lo expresó el fiscal en entrevista con el medio El Heraldo de Chiapas, donde aseguró que, derivado del traslado del equipo multidisciplinario hacia Sabanilla, se logró la localización del menor y su familia, quienes fueron trasladados al municipio de Yajalón.

Jorge Luis Llaven Abarca detalló que el menor ya fue entrevistado, con el objetivo de continuar con las investigaciones.

En tanto, adelantó que ya se está preparando un operativo para lograr la detención de los señalados, quienes, aseguró, ya fueron identificados por las autoridades.

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