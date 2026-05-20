Exhiben a presuntos agentes de la Fiscalía de Chiapas durante tortura a detenidos

Presuntos agentes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas fueron exhibidos por cometer actos de tortura contra dos personas aparentemente detenidas.

Sobre uno de los videos difundidos en redes sociales, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que la persona víctima de tortura fue detenida el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, durante un operativo relacionado con el robo de vehículos.

Aunque solamente se refirió a una persona, grabaciones muestran a dos individuos diferentes en dos locaciones aparentemente distintas. Ambos aparecen con las manos inmovilizadas, mientras policías y agentes ministeriales, entre risas, parecen interrogarlos e intentan asfixiarlos con bolsas de plástico en la cabeza.

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Elementos ministeriales son captados durante presuntos actos de tortura. ı Foto: RRSS

Diez detenidos tras difusión de videos

Tras la amplia difusión de los materiales gráficos, fueron detenidos 10 elementos presuntamente implicados, entre ellos un subdirector, un secretario, cinco elementos policiales y tres agentes de Ministerio Público.

“Tenemos ya identificadas a las personas que aparecen en el video. (...) Vamos a seguir ahondando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas quienes participaron en estos lamentables sucesos”, afirmó el fiscal estatal.

Diez detenidos por presunta tortura cometida contra detenidos. ı Foto: Fiscalía de Chiapas

‘No habrá impunidad’, advierte fiscal de Chiapas

En un breve mensaje en video, Llaven Abarca advirtió que “vamos a ser implacables y no habrá impunidad”; además, aseguró que “quienes cometieron el delito de tortura van a enfrentar la justicia”.

Más temprano, tras la difusión de las grabaciones, el fiscal había informado que ordenó, “de manera inmediata”, el inicio de una carpeta de investigación, a fin de recabar pruebas y deslindar responsabilidades.

“Se ha designado a un grupo especial del Ministerio Público para liderar la investigación y que este lamentable hecho sea esclarecido”, indicó la Fiscalía de Chihuahua.

En tanto, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, había solicitado al fiscal estatal actuar de inmediato contra los elementos de seguridad exhibidos.

“En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos , sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”, afirmó en sus redes sociales.

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cehr