Suprema Corte inicia era itinerante en Chiapas

Con el chuj tzeltal sobre los hombros y traducciones simultáneas al tzotzil y al tzeltal resonando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su primera sesión plenaria en territorio indígena, en una plaza pública del municipio de Tenejapa, Chiapas, en un hecho sin precedente en la historia contemporánea del país.

El pleno resolvió conceder el amparo a la comunidad tzotzil de La Candelaria y ordenó al Congreso del estado legislar el derecho al autogobierno indígena, en un fallo que sus integrantes describieron como el inicio de la transformación del reconocimiento constitucional en una realidad efectiva para los pueblos originarios.

El Dato: la iniciativa fue impulsada por el ministro Aguilar, quien desde su llegada al cargo ha promovido una nueva visión institucional orientada a acercar el tribunal a la ciudadanía.

A la sesión presencial acudieron el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz; las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Sara Irene Herrerías, y el ministro Arístides Guerrero, mientras que a distancia participaron los ministros Irving Espinosa y Giovanni Figueroa. La ministra María Estela Ríos no participó en la sesión.

Parte de los ministros presentes en Tenejapa abandonaron la toga y vistieron el chuj, el traje tradicional tzeltal: un poncho de lana gruesa en negro con bordados o franjas rojas que identifica a la comunidad en la región, así como sombrero.

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Por primera vez en la época contemporánea la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sesionar en territorio”, declaró el ministro presidente al abrir la sesión.

Los integrantes del máximo tribunal, ayer, en Tenejapa, Chiapas. ı Foto: Cuartoscuro

Aguilar Ortiz habló de la distancia que históricamente ha separado a los pueblos originarios de la justicia federal: “En mi comunidad llegaban los efectos de estas decisiones y sólo sabíamos que había un poder ahí a lo lejos que tomaba esa decisión. Sólo sabíamos que había una autoridad que decidía los efectos que llegaban al pueblo”.

El ministro presidente reivindicó el propósito del desplazamiento: “Éste es el nuevo rostro de la justicia, una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo, que va a atender a la gente que muchas veces está en el último lugar de la lista de prioridades”.

Y ante la comunidad presente, subrayó: “Éste es el objetivo central de venir hasta acá. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia”.

La sesión transcurrió entre traducciones simultáneas al tzeltal y al tzotzil, donde miembros de la comunidad de La Candelaria, autoridades municipales y representantes de usos y costumbres presenciaron en directo la deliberación del máximo tribunal del país.

El pleno abordó el amparo en revisión 344/2025, interpuesto por integrantes de la Asamblea Comunitaria de La Candelaria, en San Cristóbal de las Casas, quienes desde hace más de cinco años reclaman el reconocimiento de su autogobierno indígena ante el Congreso local y el ayuntamiento.

El proyecto aprobado, bajo ponencia de la ministra Loretta Ortiz, proponía amparar a la comunidad por la omisión legislativa que les ha impedido ejercer plenamente sus derechos de libre determinación y autogobierno, reconocidos en la reforma constitucional de septiembre de 2024.

El amparo concedido obliga al Congreso local a emitir la legislación necesaria dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la Ley General en materia de pueblos indígenas y afromexicanos que deberá expedir el Congreso de la Unión.