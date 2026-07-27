Dictan prisión preventiva contra Estrellita ‘N’ y Jorge Luis ‘N’, por muerte de Dafne en colegio militarizado

Estrellita "M" y Jorge Luis "P", detenidos por la muerte de Dafne Zapata en colegio militarizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) informó que se dictó prisión preventiva contra Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor Dafne en un colegio militarizado en Ciudad Madero, hechos que se investigan como feminicidio.

A través de un comunicado, la FGJ informó que este lunes se celebró la audiencia en contra de los dos señalados, quienes fueron detenidos este fin de semana.

Durante la misma, un agente del Ministerio Público formuló la imputación y expuso los datos de prueba con los que sustenta la solicitud de vinculación a proceso.

En respuesta, la jueza de control dictó la prisión preventiva justificada y concedió la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de las personas imputadas.

La medida cautelar permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso, informó la FGJ.

En tanto, la audiencia en contra de Jorge Luis “P” y Estrellita “M” continuará el jueves 30 de julio, fecha en la cual, explicó la FGJ, “la autoridad judicial resolverá lo conducente respecto de la solicitud de vinculación a proceso”.

Director, instructora y excolaboradora detenidos por muerte de Dafne

Jorge Luis “P” y Estrellita “M” fueron identificados, respectivamente, como director e instructora de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, la cual dirigió un campamento de verano en donde se registró la muerte de la menor.

Aunque la primera versión apuntó a que la menor Dafne, de 13 años, murió después de un desvanecimiento natural a causa de la preparación física intensa, investigaciones de la Fiscalía han revelado que la fallecida presentaba golpes y signos de asfixia por sumersión.

Por lo anterior, el caso se investiga bajo protocolo de feminicidio.

Como parte de la misma investigación también fue detenida Dana Yanina “N”, de 18 años, excolaboradora de la Academia, quien fue puesta a disposición de las autoridades después de que se presentara ante la Fiscalía voluntariamente para declarar.

La audiencia de Dana Yanina “N” también está prevista para este lunes. Sin embargo, familiares y cercanos a la joven han defendido que ella es inocente, y que su proceso es solo un distractor para evitar la acción de la justicia contra los verdaderos responsables.

En tanto, la mañana de este lunes, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reiteró que escuelas como la Marina Doenitz, conocidas como “colegios militarizados”, no cuentan con sustento legal, y que se realizará una inspección a nivel nacional.

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