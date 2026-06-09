Fiscal Torres Piña informa avances en casos Valeria y Rusbert

Morelia, Michoacán — El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó avances en las investigaciones relacionadas con el secuestro y homicidio de Valeria G.C., caso que derivó en nuevas líneas de investigación relacionadas con otro hecho ocurrido en Morelia, correspondiente al secuestro y homicidio de Rusbert R., originario de Nogales, Sonora.

Durante rueda de prensa, el Fiscal General señaló que los actos de investigación desarrollados dentro del caso de Valeria, permitieron identificar elementos de coincidencia y posibles vínculos entre ambos hechos, por lo que las investigaciones continúan bajo una misma línea de análisis criminal y ministerial.

“Cada acto de investigación aporta elementos que permiten reconstruir contextos, establecer relaciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro compromiso es continuar trabajando con responsabilidad y con pleno respeto a las víctimas y sus familias”, expresó Torres Piña.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recordó que Alexander “N” fue detenido inicialmente por el delito de cohecho, luego de intentar sobornar a agentes de la Policía de Investigación; posteriormente se obtuvo orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Valeria G.C.

El pasado 2 de junio, un Juez de Control vinculó a proceso a Alexander “N” por el delito de cohecho y, ese mismo día, fue cumplimentada en reclusión la orden de aprehensión por secuestro agravado.

Asimismo, se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación, en la que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, imponiéndose prisión preventiva oficiosa.

Respecto al caso de Rusbert R., la Fiscalía informó que la víctima arribó a Morelia en septiembre de 2025 para visitar a unos amigos y, posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir mensajes vía WhatsApp mediante los cuales exigieron 15 mil dólares a cambio de su libertad.

De acuerdo con la investigación, el cuerpo sin vida de Rusbert R. fue localizado el 9 de octubre de 2025 en el predio conocido como “La Nopalera”, en Morelia; sitio relacionado también con las investigaciones del caso de Valeria G.C.

Como resultado de las investigaciones en curso, el pasado 1 de junio fueron obtenidas órdenes de aprehensión contra tres personas por su probable participación en estos hechos y, el 2 de junio, fue detenido Rigoberto “N”.

Torres Piña informó además que Rigoberto “N” es padre de Alexander “N”, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer posibles vínculos entre ambos casos.

“En esta institución tenemos claro que las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y un trato digno. Vamos a continuar actuando con responsabilidad, rigor jurídico y sensibilidad humana”, concluyó Carlos Torres.

La FGE refrenda su compromiso de continuar con investigaciones objetivas y con pleno apego a derecho, priorizando el acceso a la justicia y la atención integral a víctimas.

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