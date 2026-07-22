FGR investiga a José Carlos Vives Gómez por presunto lavado; salpica a Piratas de Veracruz

Un escándalo atraviesa a los Piratas de Veracruz incluso antes de su debut dentro de la Liga Expansión MX que será el próximo sábado, pues el dueño del equipo, José Carlos Vives Gómez, se encuentra bajo investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un acuerdo de inicio de investigación desde el 16 de julio del 2026, en el que se señala de manera directa al actual dueño del equipo de futbol Piratas de Veracruz.

Esta denuncia apunta que entre el 2022 y 2024 José Carlos Vives Gómez; como socio y representante del CF Veracruzano, presuntamente habría cometido el delito de lavado de dinero.

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Esto debido a que “habría participado en una estructura corporativa y financiera” con la que se administraron y canalizaron recursos de los cuales no se identificó el origen, destino final, y beneficiario.

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El documento señala que se utilizaron “diversas personas morales vinculadas entre sí y con una aparente fragmentación de funciones operativas y patrimoniales” para cometer el ilícito.

Estos hechos presuntamente fueron cometidos “con la finalidad de separar la titularidad de activos y derechos como los relacionados con la explotación del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de la operación económica desarrollada por otras personas morales”.

Estas acciones representan una falta de claridad con los recursos, ingresos y beneficiarios que se obtuvieron con las operaciones financieras, por lo que esto será investigado por “probable actualización de operaciones con recursos de procedencia ilicita”.

Acuerdo de inicio de investigación FGR ı Foto: Redes Sociales

El escrito indica que algunos socios y representantes legales tienen “una limitada capacidad económica aparente frente al volumen y valor de las operaciones relacionadas con bienes públicos de alto valor económico”, y que existen inconsistensias.

También se precisa que tanto las personas físicas como morales que presentaron la denuncia presentaron elementos que justifican el inicio de una investigación por parte de la FGR.

¿Quién es José Carlos Vives Gómez?

José Carlos Vives Gómez es un joven empresario veracruzano que se dedica principalmente al sector financiero; además, el creador de contenido Antonio “El Divino” López, compartió que cuenta con una relación cercana con Bernardo Pasquel, propietario de El Águila de Veracruz.

Asimismo, compartió que el actual representante de CF Veracruzano, S.A. de C.V es hijo de René Roberto Vives Vives y María Guadalupe Gómez de Vives; y que se casó con Dulce María Ahrend Garcés en 2018.

Bernardo Pasquel y José Carlos Vives Gómez ı Foto: Xeu Deportes

Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer en 2024; cuando ocupaba el cargo de gobernador de Veracruz, que existían dos asociaciones de empresarios interesadas en que el futbol profesional regresara a Veracruz, la de Bernardo Pasquel y la de Vives Gómez.

En mayo el presidente del Consejo Ejecutivo de los Piratas FC, José Carlos Vives Gómez, se reunió con Igor Fidel Roji López, el secretario de Turismo del Estado de Veracruz, con la finalidad de presentarle el proyecto deportivo que se espera reactive el turismo en la región.

José Carlos Vives Gómez junto a Igor Fidel Roji López, secretario de Turismo del Estado de Veracruz ı Foto: Antonio “El Divino” López,

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