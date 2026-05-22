Acusan en EU a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este viernes a los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu de conspirar para lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación que, según documentos judiciales, se extendió desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025.

De acuerdo con el comunicado emitido por la autoridad estadounidense, ambos acusados y sus cómplices emplearon una serie de mecanismos para ocultar el origen ilícito de los fondos: transferencias espejo, lavado a través de comercio internacional, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptadas y un sistema de verificación de números de serie.

La dependencia describió estos métodos como “secretos y clandestinos”.

El objetivo, según la acusación, era blanquear “volúmenes sustanciales de ingresos procedentes del narcotráfico”, incluyendo ganancias derivadas de la importación y venta de cocaína y fentanilo.

EE.UU. ACUSA A DOS CIUDADANOS CHINOS POR LAVADO PARA CÁRTELES MEXICANOS



El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente mover dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG. pic.twitter.com/Rn5ZizHk3Y — Don Cuyeyo (@JosueRa84982126) May 23, 2026

La red habría operado con co-conspiradores en múltiples países: “Se alega que la conspiración se extendió a lo largo de varios años con co-conspiradores en Estados Unidos, México, América Latina, China y otros lugares”, señaló el comunicado.

Sobre Zhen y Wu pesa actualmente una orden de búsqueda y captura. Los cargos fueron radicados en el Distrito Este de Virginia.

El caso se da en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China en torno al tráfico de fentanilo.

La agencia antidrogas DEA sostiene que los cárteles mexicanos están “en el corazón” de la crisis de opioides sintéticos que afecta al país, mientras que el presidente Donald Trump calificó el año pasado al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

El gobierno estadounidense también ha señalado a China como proveedor de los precursores químicos utilizados en su fabricación, aunque sin presentar pruebas formales de esa acusación.

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MSL