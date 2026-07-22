Gobierno de México invierte 76 mil mdp en infraestructura clave Edomex

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, anunció una inversión histórica de 76 mil 399 mdp para obras viales y trenes en el Edomex.

El Gobierno de México destina una inversión histórica de 76 mil 399 millones de pesos al Estado de México. Estas obras, que abarcan infraestructura carretera, educativa, social y ferroviaria, buscan transformar la movilidad, seguridad y calidad de vida de millones de mexiquenses durante esta administración.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que solo en 2026 se invertirán 33 mil 663 millones de pesos. El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, destacó la pavimentación de 527 kilómetros de carreteras y la construcción de 10 puentes nuevos en la Zona Oriente para mejorar la circulación. Los puentes Alameda Oriente 1 y 2 avanzan en reconstrucción, con el 2 listo en noviembre de este año y el 1 en octubre de 2027.

En educación, seis bachilleratos concluyeron en 2025 y tres más se edifican en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco para 2026. Diez Centros Comunitarios “México Imparable” en la Zona Oriente, con 100 millones de pesos, estarán listos en octubre. El programa “Senderos Seguros” destinará 900 millones de pesos en 2026 para 208 nuevos senderos (300 km) en 194 vialidades, beneficiando a casi 3 millones de habitantes con mejoras desde agosto.

TE RECOMENDAMOS: Mensaje de Monseñor Torres Azucena Cisneros y nuevo obispo Torres Campos impulsan paz en Ecatepec

En el Estado de México, la #SICT construye los Puentes Alameda Oriente I y II.

Además, este año se trabaja en 10 puentes, que suman una longitud de 5.7 km. pic.twitter.com/7nFJB31Nj0 — SICT México (@SICTmx) July 22, 2026

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) impulsa el Trolebús Ixtapaluca (10 km, 12 estaciones, 2 mil 500 mdp), que transportará a más de 52 mil pasajeros diarios y concluirá en julio de 2027. También se construirá el Mexibús Vicente Villada Panteón Los Rosales (5 km, 7 estaciones, 600 mdp) para Nezahualcóyotl, iniciando en septiembre de 2026.

En trenes de pasajeros, se invertirán 47 mil 500 millones de pesos en el tramo mexiquense del Tren México-Querétaro (71 km) y 20 mil 362 millones de pesos para 30 kilómetros de vías AIFA-Pachuca. El Tren Felipe Ángeles ya moviliza a 30 mil personas diariamente. Esta ambiciosa agenda federal busca modernizar la entidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, se entregaron 10 trenes de pavimentación a diferentes municipios con los que se han atendido más de 600 mil m². pic.twitter.com/xUnyBCdxRh — SICT México (@SICTmx) July 22, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR