Azucena Cisneros y nuevo obispo Torres Campos impulsan paz en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la recepción oficial para dialogar sobre las estrategias de reconstrucción del tejido social.

Ecatepec, Estado de México, abre una nueva etapa de diálogo y construcción de paz con la llegada de Monseñor José Guadalupe Torres Campos, tercer obispo de la Diócesis local; el 22 de julio de 2026, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, le dio la bienvenida oficial, refrendando el compromiso de su administración para colaborar en la transformación social del municipio; Monseñor Torres Campos, en su primer mensaje, aseguró: “vengo con el corazón abierto para caminar con ustedes” y prometió ser un “obispo cercano”.

La alcaldesa Cisneros Coss enfatizó valores compartidos entre la administración local y la Iglesia; destacó que, con respeto al carácter laico del Estado, ambas instituciones pueden unirse en causas fundamentales como la paz, la atención a vulnerables, la protección familiar, el futuro de los jóvenes y la reconstrucción del tejido comunitario; “La paz se construye desde abajo”, afirmó.

El representante de la Unidad de Asuntos Religiosos del Estado de México, Pedro Mena Alarcón, acompañó el trayecto inaugural sobre la avenida principal. ı Foto: Especial.

Proponen una agenda permanente por la paz

Cisneros propuso al obispo una agenda permanente por la paz, incluyendo acciones para apoyar juventudes, recuperar espacios públicos y fortalecer valores en colonias con mayores necesidades; aclaró que el objetivo no es que la Iglesia asuma responsabilidades estatales, sino que ambas cumplan su rol, encontrándose en el propósito de “cuidar la vida y servir al pueblo”.

Monseñor Torres Campos valoró el recibimiento como un “signo muy valioso” de la visión de la Iglesia: “caminar juntos”; explicó que este es un camino de fe, esperanza y caridad, donde el amor se manifiesta al servicio de los demás; subrayó su intención de compartir con los ecatepenses sus alegrías y desafíos, agradeciendo su recibimiento como obispo.

La bienvenida a Monseñor Torres Campos inició en avenida Ecatepec, con la alcaldesa acompañada por Pedro Mena Alarcón, jefe de la Unidad de Asuntos Religiosos del Estado de México; previamente, el obispo visitó el Santuario de la Quinta Aparición en Santa María Tulpetlac.

El nuevo jerarca de la Diócesis de Ecatepec, Monseñor José Guadalupe Torres Campos, expresó su disposición de trabajar de manera cercana con la población. ı Foto: Especial.

Tras los mensajes, Cisneros Coss y Torres Campos recorrieron un tramo hacia la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús; cientos de fieles católicos recibieron al nuevo obispo con júbilo, entre tapetes de aserrín elaborados por vecinos; la ceremonia de inicio del Ministerio Pastoral en la Catedral fue atestiguada por la presidenta municipal, el senador Higinio Martínez Miranda, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR