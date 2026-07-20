Ecatepec realiza acciones para reforzar el suministro de agua en la Quinta Zona

“No damos el servicio nada más a amparados, sino que es para todos los vecinos de Ecatepec”, informó el titular del organismo de agua Sapase, Francisco Reyes Vázquez, al hablar sobre el suministro del líquido en la Quinta Zona, donde iniciaron cinco acciones estratégicas que beneficiarán a 641 mil habitantes.

Recordó que vecinos de esa región se ampararon en 2020 por la falta de agua potable; sin embargo, el gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, arrancó diversas obras y acciones para que el agua llegue a los domicilios de las familias a través de la red, lo que incrementó de 30 a 85 por ciento el suministro, en beneficio de 240 mil personas.

Francisco Reyes Vázquez, titular del organismo de agua Sapase. ı Foto: Cortesía

A fin de reforzar el abastecimiento de agua potable en la Quinta Zona, el gobierno de Ecatepec, a través de Sapase, inició los trabajos para rehabilitar el Sistema Maestro de la Quinta Zona con la instalación del Sistema Linner en avenida Cegor, el cual consiste en el encamisado de casi un kilómetro de una línea de 54 pulgadas, con tecnología sin zanja curado en sitio (CIPP), que tendrá una vida útil de 60 años. La obra tiene el objetivo de sellar las fugas que se registran en esa zona.

TE RECOMENDAMOS: Vuelos en el Aeropuerto de Morelia Michoacán atrae turismo con 18 vuelos desde Morelia en verano 2026

También se construirá una megaplanta potabilizadora que costará aproximadamente 100 millones de pesos y un tanque maestro de 10 millones de litros que estará ubicado en Periférico y avenida Central. Esto se complementará con la instalación de una línea de 14 pulgadas —derivación del Sistema Cutzamala—, la rehabilitación de cruceros y la colocación de líneas de distribución, enfatizó el titular de Sapase.

Acciones para el suministro de agua en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Aseguró que la actual administración adquirió 20 pipas para suministrar agua de manera gratuita a la población donde no existe infraestructura hidráulica, como la parte alta de La Joya y Tierra Blanca, así como en casos eventuales cuando se descompone un pozo, existe alguna fuga o hay que cortar el suministro.

Reyes Vázquez reiteró que los impuestos de los ecatepenses se aplican en obras y servicios; por ello, invitó a los contribuyentes a aprovechar los descuentos de hasta 50 por ciento en los servicios doméstico y mixto, que puede ser pagado en parcialidades. La promoción está vigente del 1 de julio al 30 de septiembre.

“Yo los invito. Tienen todas las facilidades, pueden acudir a abonar lo que puedan, no necesariamente que cubran el 100 por ciento; también hay que decirlo: como vayan avanzando o como vayan teniendo el recurso, les aceptamos lo que traigan. Les damos tres meses para que puedan regularizarse , se puedan poner al corriente (…). Quiero decirles que hoy esos recursos se están invirtiendo peso a peso y se está viendo en las colonias”, refirió.

cehr