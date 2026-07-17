Tras 10 años de desabasto llega más agua a Ecatepec

EN LA QUINTA Zona de Ecatepec, abrir la llave y tener agua ya es una realidad para los vecinos, quienes finalmente dejaron de pagar “un dineral” en pipas, debido a que el gobierno municipal que preside la alcaldesa Azucena Cisneros Coss logró incrementar del 30 por ciento al 85 por ciento el suministro del vital líquido, con la rehabilitación de cinco pozos con telemetría y dos plantas potabilizadoras, además de combatir al huachicoleo y realizar trabajos de mantenimiento en la red que estaba abandonada.

Tras más de 10 años de padecer desabasto y verse obligados a comprar pipas para realizar sus tareas más elementales, habitantes de Fuentes de Aragón aseguraron que la llegada del agua a sus llaves les cambió la vida.

María Esther Ortiz Padilla, vecina de Valle de Mitla, informó que vivió 15 años sin agua y la primera vez que recibió el vital líquido por la red sintió “una gran alegría y satisfacción; un gusto y, la verdad, hasta las lágrimas se nos salían de ver cómo caía el agua en la cisterna. Para nosotros era como un sueño”.

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Antes de que hubiera agua por la red, ella, junto con los vecinos de los dos departamentos de su vivienda, tenía que comprar una pipa, que “nos salía a mil 100. Entonces, imagínense, comprábamos dos a la semana, para los tres. Entonces eran dos mil 200 a la semana; al mes hágale cuentas, al año. ¡No, pues era un dineral!”. Explicó que posteriormente pagó 600 pesos para recibir agua por medio de pipas semanalmente.

Por su parte, Esteban Arturo Vázquez Gracia, quien también reside en la calle Valle de México en Fuentes de Aragón, aseguró que cuando recibió agua por primera vez le dio mucho gusto: “la verdad es que se siente muy bonito tener satisfecha esa necesidad básica del ser humano”. Reconoció que el flujo de agua mejoró notablemente gracias a las obras en la red hidráulica.

Para mejorar el abasto, el Gobierno Municipal, en coordinación con autoridades federales y estatales, realizará las siguientes acciones: Megaplanta de potabilización, tanque maestro, sistema linner, rehabilitación de cruceros y construcción de líneas de distribución, así como edificación de la toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala, anunció Francisco Reyes Vázquez, titular de Sapase.